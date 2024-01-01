Wized

Wized

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Вебсайт: wized.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Wized» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Wised – створюйте складні веб-програми в Webflow без коду. Wised дає змогу використовувати Webflow як інтерфейс для веб-програми та нативно інтегрувати ваш веб-сайт із популярними базами даних або з будь-якою базою даних, яка має REST API. Wized дає вам змогу створювати власні функції входу, потоки платежів Stripe, складну взаємодію з користувачем та багато іншого!

Вебсайт: wized.com

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