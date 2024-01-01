Wiser Media — це розумна соціальна бібліотека, яка фокусується на культурі та технологіях. Він пропонує платформу, де користувачі можуть знаходити та отримувати доступ до підібраних фрагментів подкастів, відео, статей та інформаційних бюлетенів, рекомендованих спільнотою тих, хто навчається протягом усього життя. Вміст персоналізовано відповідно до смаку користувача, що забезпечує індивідуальний досвід. Платформа не тільки допомагає користувачам зберігати та впорядковувати цифровий вміст, але й сприяє спільноті учнів, які об’єднуються, щоб відкривати підібраний високоякісний вміст і вчитися один в одного. Він спрямований на боротьбу з перевантаженням інформацією, використовуючи інтелектуальні функції з підтримкою штучного інтелекту для перетворення посилань на статті, подкасти, відео, інформаційні бюлетені та аудіокниги в бібліотеку з розділами. Це дозволяє користувачам створювати власні підібрані колекції вмісту, полегшуючи пошук і доступ до відповідних матеріалів. Wiser Media просуває ідею кураторства як акт щедрості, а не як недемократичний чи елітарний. Це наголошує на тому, що користувачі люблять і надихають. Платформа розроблена, щоб задовольнити потреби допитливих людей і спільнот, які прагнуть систематизувати знання та візуалізувати свої інтелектуальні пошуки. Він має на меті забезпечити централізований центр для користувачів, щоб отримати доступ і досліджувати різноманітний вміст в одному місці. Wiser Media – це проект Wiser Media Labs, компанії, яка цінує відгуки та запити користувачів. Платформа базується в Лондоні та працює під авторським правом Probably Medya AŞ.

Вебсайт: wisermedia.com

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