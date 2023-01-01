Альтернативи - WildJar
CallRail
callrail.com
Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...
smrtPhone
smrtphone.io
Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний дозвон. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текстові повідомлення, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.
Ringover
ringover.com
Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.
CallFire
callfire.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!
Truly
truly.co
Познайомтеся з телефонною системою №1 для відділів продажів, які відстежують, аналізують і навчають своїх розмов із клієнтами.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — це програмне забезпечення корпоративного рівня для відстеження продуктивності, афілійованого та партнерського маркетингу. Phonexa Suite — це базова технологія, яка підтримує життєвий цикл потенційних споживачів і дзвінків, допомагаючи командам ефективного маркетингу підвищити рентабельніст...
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. – це публічна компанія в Сіетлі, заснована в 2003 році, в якій працює понад 300 співробітників. Marchex — компанія B2B, що надає аналіз дзвінків і розмов. Він спеціалізується на використанні штучного інтелекту та машинного навчання для аналізу даних розмов між компаніями та клієнтами. ...
Telmetrics
telmetrics.com
Власне програмне забезпечення Telmetrics для вимірювання дзвінків (платформа аналізу дзвінків) розроблено відповідно до стандартів IEEE та RFC і містить кілька центрів обробки даних, побудованих на доступності рівня Telco та відмовостійкій архітектурі, що підтримується повністю автоматизованими проц...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це платформа для маркетингових вимірювань і атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - Забезпечити повну послідовність перегляду шляху вашого клієнта - Точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - Створити мультисенс...
Shape Software
setshape.com
Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape ...
WhatConverts
whatconverts.com
Відстеження потенційних клієнтів для маркетингових агентств і клієнтів Єдине програмне забезпечення для відстеження потенційних клієнтів і створення звітів, якому довіряють провідні професіонали PPC та SEO для збільшення цінності для клієнтів.
Cordless
cordless.io
Розблокуйте свій голосовий вміст. Сучасна телефонія для команд підтримки клієнтів. Подолання розриву між голосом і текстом.
CallSource
callsource.com
CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.
OnviSource
onvisource.com
Автоматизоване програмне забезпечення для запису дзвінків для кол-центрів і підприємств у багатьох галузях.
Dialics
dialics.com
Dialics — це програмне забезпечення для відстеження дзвінків, яке надає професійним маркетологам інформацію, необхідну для збільшення кількості конверсій. Dialics дозволяє маркетологам відстежувати їхні вхідні телефонні дзвінки та визначати, які ключові слова, рекламні кампанії та пропозиції є найбі...
AuditCall
auditcall.com
AuditCall є видатним за надання виняткових рішень аналітики дзвінків для компаній у всьому світі. Він надає детальну інформацію про кожен аспект, через який ваш телефон дзвонить. Відстеження телефонних дзвінків, записування, аналітика тощо, які дозволять вам отримати максимальний прибуток і отримати...
800response
800response.com
800response надає широкий вибір безкоштовних телефонних номерів, інструментів відстеження дзвінків і даних аналітики клієнтів, щоб допомогти компаніям керувати зусиллями щодо залучення потенційних клієнтів у першу чергу, отримуючи при цьому цінні маркетингові дані про атрибуцію, які допоможуть вам о...
iovox
iovox.com
Програмне забезпечення для відстеження телефонних дзвінків і продуктивності для окремих осіб і компаній у всьому світі.
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease, найдосконаліше у світі програмне забезпечення для журналу викликів, списку викликів і телефонних повідомлень із елегантним інтерфейсом для iOS, Android і Інтернету. Використовується всіма провідними світовими медіавиробниками, а також юридичними фірмами, організаціями з надання послуг, п...
Call iQ
mycalliq.com
Як працює Call iQ. 5-етапний процес за частки секунди. Перегляньте це коротке відео, щоб побачити, як працює наш 5-етапний процес відстеження дзвінків: від призначення номерів до відстеження кожного дзвінка за цими номерами та надання реальної, критичної аналітики кожного дзвінка в реальному часі. ....
CallAction
callaction.co
CallAction — це мобільний веб-додаток для автоматизації відстеження та залучення вхідних дзвінків у всіх маркетингових каналах.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell надає комплексне рішення для компаній і агентств цифрового маркетингу. Відстеження викликів, веб-аналітика, виявлення шахрайства з оплатою за клік, запобігання та захист послуг для онлайн-рекламодавців у нову цифрову еру. Постійно розвиваючись і вдосконалюючись, ми пишаємося тим, що надаємо...
CallScaler
callscaler.com
CallScaler пропонує простий спосіб розпочати та масштабувати кампанії відстеження дзвінків за найконкурентнішими тарифами в галузі.
CallGear
callgear.ae
Усе, що потрібно для ефективної комунікації з клієнтами. Автоматизуйте потоки викликів і зосередьтеся на своєму бізнесі.
CallRoot
callroot.com
CallRoot — це програмне забезпечення для відстеження дзвінків для маркетингових команд і агентств. Він відстежує та записує вхідні телефонні дзвінки, динамічно вставляє номери телефонів і відображає джерело рефералу для кожного вхідного дзвінка.
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector — це платформа для автоматизації вихідних продажів, яка об’єднує електронну пошту, SMS, бездзвінкову голосову пошту, вихідний і вхідний номеронабирач у простий CRM.
Retreaver
retreaver.com
Retreaver допомагає маркетологам, агентствам і брендам краще зрозуміти шлях клієнта. Наше хмарне програмне забезпечення надає дані про вхідні дзвінки в режимі реального часу шляхом позначення, відстеження та маршрутизації абонента до відповідної особи чи відділу. Використовуйте дані з популярних мар...
Nimbata
nimbata.com
Nimbata поєднує в собі унікальні можливості захоплення потенційних клієнтів, відстеження конверсій, атрибуції маркетингу та керування потенційними клієнтами, які генерують кращі вхідні потенційні клієнти та залучають більше відвідувачів до продажів. Nimbata (https://www.nimbata.com) надає: • Отриман...
Ringostat
ringostat.com
Ringostat — це платформа відстеження дзвінків, телефонії та наскрізної аналітики. Ringostat допомагає оптимізувати маркетинг, враховуючи рентабельність інвестицій, побудувати ефективну комунікацію з клієнтами та збільшити продажі. Це єдина служба такого роду у Східній Європі, яка є офіційним техноло...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion — це просте, потужне програмне забезпечення для керування польовими послугами, яке пропонує різноманітні функції, такі як керування клієнтами, виставлення рахунків і платежів, керування запасами, відстеження часу та звітування. Програмне забезпечення доступне в настільних і мобільних ...
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — це багатоканальна маркетингова платформа. Ми допомагаємо залучати, конвертувати та аналізувати ваших клієнтів. Calltouch надає послугу відстеження дзвінків, яка надає всю інформацію про ефективність реклами. Завдяки сервісу call tracking ви можете розділити всі оголошення на ті, що стиму...
Infinity Hub
infinity.co
Дізнайтеся, що відбувається до, під час і після кожного дзвінка, і вживайте реальних дій для підвищення маркетингової та операційної ефективності. Infinity — це платформа аналізу дзвінків світового класу, сертифікована ISO 27001, із можливостями детального відстеження відвідувачів. Infinity дає змог...
Infinity Portal
infinity.co
Дізнайтеся, що відбувається до, під час і після кожного дзвінка, і вживайте реальних дій для підвищення маркетингової та операційної ефективності. Infinity — це платформа аналізу дзвінків світового класу, сертифікована ISO 27001, із можливостями детального відстеження відвідувачів. Infinity дає змог...
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io забезпечує високоефективні команди за допомогою вказівок у режимі реального часу. Виявляючи та рекомендуючи те, що працює найкраще, Revenue.io дає змогу сотням клієнтів, як-от HPE, Nutanix і AWS, отримувати передбачувані результати та оптимізувати всю свою операцію з доходів. Заснована в ...
800.com
800.com
У 800.com ми прагнемо допомогти компаніям зв’язатися зі своїми клієнтами. Як провідний постачальник безкоштовних телефонних номерів, персональних телефонних номерів і програмного забезпечення для дзвінків, ми спрощуємо для компаній зв’язок зі своїми клієнтами в будь-якій точці світу. Наша місія поля...
PBXDom
pbxdom.com
Хмарні звіти PBXDom можуть легко генерувати детальні звіти про ваші телефонні зв’язки чи діяльність колл-центру з будь-якої точки світу; немає необхідності купувати додаткове програмне забезпечення. Ви можете досягти цього, встановивши збірник PBXDom і підключивши АТС або Call-центр до комп’ютера, н...
Convirza
convirza.com
Convirza — це перша корпоративна платформа для відстеження та оптимізації викликів. Щоб задовольнити зростаючий попит на інформацію про телефонні взаємодії, ми поєднуємо традиційне відстеження дзвінків із потужним аналізом телефонних дзвінків. Convirza використовує технологію розпізнавання мовлення ...
DCDial
dcdial.com
Наше хмарне рішення для контакт-центру допомагає компаніям охоплювати мільйони клієнтів за допомогою інтерактивного тексту та голосу. Наше рішення з широкими можливостями налаштування має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, який дозволяє нашим клієнтам швидко та з відносною легкістю розроблят...
Salesken
salesken.ai
Salesken надає вам послідовне бачення ефективності ваших торгових представників під час дзвінків, щоб ви могли покращити залучення клієнтів і закрити більше угод.
Ringba
ringba.com
Відстеження дзвінків, атрибуція, звітування та аналітика для маркетологів, цифрових агентств, кол-центрів, оплата за дзвінок і ефективних мереж.
Invoca
invoca.com
Увійдіть, щоб отримати доступ до платформи оплати за дзвінок Invoca. Рекламодавці створюють кампанії на основі дзвінків, а видавці заробляють більше комісійних за стимулювання дзвінків.