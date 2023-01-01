WebCatalog

Альтернативи - WildJar

CallRail

CallRail

callrail.com

Відстеження та аналітика телефонних дзвінків і веб-форм. Оптимізуйте свій маркетинг і підвищте рентабельність інвестицій у свої PPC, SEO та офлайн-рекламні кампанії.

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний дозвон. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текстові повідомлення, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.

Ringover

Ringover

ringover.com

Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.

CallFire

CallFire

callfire.com

Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!

Truly

Truly

truly.co

Познайомтеся з телефонною системою №1 для відділів продажів, які відстежують, аналізують і навчають своїх розмов із клієнтами.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa — це програмне забезпечення корпоративного рівня для відстеження продуктивності, афілійованого та партнерського маркетингу. Phonexa Suite — це базова технологія, яка підтримує життєвий цикл потенційних споживачів і дзвінків, допомагаючи командам ефективного маркетингу підвищити рентабельніст...

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex, Inc. – це публічна компанія в Сіетлі, заснована в 2003 році, в якій працює понад 300 співробітників. Marchex — компанія B2B, що надає аналіз дзвінків і розмов. Він спеціалізується на використанні штучного інтелекту та машинного навчання для аналізу даних розмов між компаніями та клієнтами. ...

Telmetrics

Telmetrics

telmetrics.com

Власне програмне забезпечення Telmetrics для вимірювання дзвінків (платформа аналізу дзвінків) розроблено відповідно до стандартів IEEE та RFC і містить кілька центрів обробки даних, побудованих на доступності рівня Telco та відмовостійкій архітектурі, що підтримується повністю автоматизованими проц...

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics – це платформа для маркетингових вимірювань і атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - Забезпечити повну послідовність перегляду шляху вашого клієнта - Точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - Створити мультисенс...

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape ...

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

Відстеження потенційних клієнтів для маркетингових агентств і клієнтів Єдине програмне забезпечення для відстеження потенційних клієнтів і створення звітів, якому довіряють провідні професіонали PPC та SEO для збільшення цінності для клієнтів.

Cordless

Cordless

cordless.io

Розблокуйте свій голосовий вміст. Сучасна телефонія для команд підтримки клієнтів. Подолання розриву між голосом і текстом.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.

OnviSource

OnviSource

onvisource.com

Автоматизоване програмне забезпечення для запису дзвінків для кол-центрів і підприємств у багатьох галузях.

Dialics

Dialics

dialics.com

Dialics — це програмне забезпечення для відстеження дзвінків, яке надає професійним маркетологам інформацію, необхідну для збільшення кількості конверсій. Dialics дозволяє маркетологам відстежувати їхні вхідні телефонні дзвінки та визначати, які ключові слова, рекламні кампанії та пропозиції є найбі...

AuditCall

AuditCall

auditcall.com

AuditCall є видатним за надання виняткових рішень аналітики дзвінків для компаній у всьому світі. Він надає детальну інформацію про кожен аспект, через який ваш телефон дзвонить. Відстеження телефонних дзвінків, записування, аналітика тощо, які дозволять вам отримати максимальний прибуток і отримати...

800response

800response

800response.com

800response надає широкий вибір безкоштовних телефонних номерів, інструментів відстеження дзвінків і даних аналітики клієнтів, щоб допомогти компаніям керувати зусиллями щодо залучення потенційних клієнтів у першу чергу, отримуючи при цьому цінні маркетингові дані про атрибуцію, які допоможуть вам о...

iovox

iovox

iovox.com

Програмне забезпечення для відстеження телефонних дзвінків і продуктивності для окремих осіб і компаній у всьому світі.

CallPlease

CallPlease

webapp.callplease.com

CallPlease, найдосконаліше у світі програмне забезпечення для журналу викликів, списку викликів і телефонних повідомлень із елегантним інтерфейсом для iOS, Android і Інтернету. Використовується всіма провідними світовими медіавиробниками, а також юридичними фірмами, організаціями з надання послуг, п...

Call iQ

Call iQ

mycalliq.com

Як працює Call iQ. 5-етапний процес за частки секунди. Перегляньте це коротке відео, щоб побачити, як працює наш 5-етапний процес відстеження дзвінків: від призначення номерів до відстеження кожного дзвінка за цими номерами та надання реальної, критичної аналітики кожного дзвінка в реальному часі. ....

CallAction

CallAction

callaction.co

CallAction — це мобільний веб-додаток для автоматизації відстеження та залучення вхідних дзвінків у всіх маркетингових каналах.

Clixtell

Clixtell

clixtell.com

Clixtell надає комплексне рішення для компаній і агентств цифрового маркетингу. Відстеження викликів, веб-аналітика, виявлення шахрайства з оплатою за клік, запобігання та захист послуг для онлайн-рекламодавців у нову цифрову еру. Постійно розвиваючись і вдосконалюючись, ми пишаємося тим, що надаємо...

CallScaler

CallScaler

callscaler.com

CallScaler пропонує простий спосіб розпочати та масштабувати кампанії відстеження дзвінків за найконкурентнішими тарифами в галузі.

CallGear

CallGear

callgear.ae

Усе, що потрібно для ефективної комунікації з клієнтами. Автоматизуйте потоки викликів і зосередьтеся на своєму бізнесі.

CallRoot

CallRoot

callroot.com

CallRoot — це програмне забезпечення для відстеження дзвінків для маркетингових команд і агентств. Він відстежує та записує вхідні телефонні дзвінки, динамічно вставляє номери телефонів і відображає джерело рефералу для кожного вхідного дзвінка.

Hot Prospector

Hot Prospector

hotprospector.com

Hot Prospector — це платформа для автоматизації вихідних продажів, яка об’єднує електронну пошту, SMS, бездзвінкову голосову пошту, вихідний і вхідний номеронабирач у простий CRM.

Retreaver

Retreaver

retreaver.com

Retreaver допомагає маркетологам, агентствам і брендам краще зрозуміти шлях клієнта. Наше хмарне програмне забезпечення надає дані про вхідні дзвінки в режимі реального часу шляхом позначення, відстеження та маршрутизації абонента до відповідної особи чи відділу. Використовуйте дані з популярних мар...

Nimbata

Nimbata

nimbata.com

Nimbata поєднує в собі унікальні можливості захоплення потенційних клієнтів, відстеження конверсій, атрибуції маркетингу та керування потенційними клієнтами, які генерують кращі вхідні потенційні клієнти та залучають більше відвідувачів до продажів. Nimbata (https://www.nimbata.com) надає: • Отриман...

Ringostat

Ringostat

ringostat.com

Ringostat — це платформа відстеження дзвінків, телефонії та наскрізної аналітики. Ringostat допомагає оптимізувати маркетинг, враховуючи рентабельність інвестицій, побудувати ефективну комунікацію з клієнтами та збільшити продажі. Це єдина служба такого роду у Східній Європі, яка є офіційним техноло...

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion — це просте, потужне програмне забезпечення для керування польовими послугами, яке пропонує різноманітні функції, такі як керування клієнтами, виставлення рахунків і платежів, керування запасами, відстеження часу та звітування. Програмне забезпечення доступне в настільних і мобільних ...

Calltouch

Calltouch

calltouch.ru

Calltouch — це багатоканальна маркетингова платформа. Ми допомагаємо залучати, конвертувати та аналізувати ваших клієнтів. Calltouch надає послугу відстеження дзвінків, яка надає всю інформацію про ефективність реклами. Завдяки сервісу call tracking ви можете розділити всі оголошення на ті, що стиму...

Infinity Hub

Infinity Hub

infinity.co

Дізнайтеся, що відбувається до, під час і після кожного дзвінка, і вживайте реальних дій для підвищення маркетингової та операційної ефективності. Infinity — це платформа аналізу дзвінків світового класу, сертифікована ISO 27001, із можливостями детального відстеження відвідувачів. Infinity дає змог...

Infinity Portal

Infinity Portal

infinity.co

Дізнайтеся, що відбувається до, під час і після кожного дзвінка, і вживайте реальних дій для підвищення маркетингової та операційної ефективності. Infinity — це платформа аналізу дзвінків світового класу, сертифікована ISO 27001, із можливостями детального відстеження відвідувачів. Infinity дає змог...

Revenue.io

Revenue.io

revenue.io

Revenue.io забезпечує високоефективні команди за допомогою вказівок у режимі реального часу. Виявляючи та рекомендуючи те, що працює найкраще, Revenue.io дає змогу сотням клієнтів, як-от HPE, Nutanix і AWS, отримувати передбачувані результати та оптимізувати всю свою операцію з доходів. Заснована в ...

800.com

800.com

800.com

У 800.com ми прагнемо допомогти компаніям зв’язатися зі своїми клієнтами. Як провідний постачальник безкоштовних телефонних номерів, персональних телефонних номерів і програмного забезпечення для дзвінків, ми спрощуємо для компаній зв’язок зі своїми клієнтами в будь-якій точці світу. Наша місія поля...

PBXDom

PBXDom

pbxdom.com

Хмарні звіти PBXDom можуть легко генерувати детальні звіти про ваші телефонні зв’язки чи діяльність колл-центру з будь-якої точки світу; немає необхідності купувати додаткове програмне забезпечення. Ви можете досягти цього, встановивши збірник PBXDom і підключивши АТС або Call-центр до комп’ютера, н...

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza — це перша корпоративна платформа для відстеження та оптимізації викликів. Щоб задовольнити зростаючий попит на інформацію про телефонні взаємодії, ми поєднуємо традиційне відстеження дзвінків із потужним аналізом телефонних дзвінків. Convirza використовує технологію розпізнавання мовлення ...

DCDial

DCDial

dcdial.com

Наше хмарне рішення для контакт-центру допомагає компаніям охоплювати мільйони клієнтів за допомогою інтерактивного тексту та голосу. Наше рішення з широкими можливостями налаштування має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, який дозволяє нашим клієнтам швидко та з відносною легкістю розроблят...

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken надає вам послідовне бачення ефективності ваших торгових представників під час дзвінків, щоб ви могли покращити залучення клієнтів і закрити більше угод.

Ringba

Ringba

ringba.com

Відстеження дзвінків, атрибуція, звітування та аналітика для маркетологів, цифрових агентств, кол-центрів, оплата за дзвінок і ефективних мереж.

Invoca

Invoca

invoca.com

Увійдіть, щоб отримати доступ до платформи оплати за дзвінок Invoca. Рекламодавці створюють кампанії на основі дзвінків, а видавці заробляють більше комісійних за стимулювання дзвінків.

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.