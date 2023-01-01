Альтернативи - Widewail
UserTesting
usertesting.com
Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.
Userfeel
userfeel.com
Платіть по ходу роботи Інструмент тестування користувачів без підписки чи щомісячної плати. Отримайте кращу інформацію від нашої панелі високоякісних тестувальників всього за 30 доларів США за тестувальника.
dscout
dscout.com
Платформа якісних досліджень dscout використовує програму для мобільних пристроїв і понад 100 тисяч зацікавлених учасників, щоб ефективно знімати відео в даний момент і полегшувати аналіз...
VideoAsk
videoask.com
Найпростіший спосіб вести асинхронні відеорозмови. Залучайте свою спільноту, залучайте нових талантів, створюйте кращих потенційних клієнтів і багато іншого.
Userlytics
userlytics.com
Використовуйте нашу найсучаснішу платформу для дослідження користувачів і глобальну групу з понад 1,6 мільйона, щоб покращити досвід клієнтів і користувачів.
Life Inside
lifeinside.io
Відеосторітеллінг. Переосмислений. У Life Inside ми надаємо підприємствам потужну інтерактивну відеоплатформу, яку можна легко інтегрувати на будь-який веб-сайт. Відеовідгуки значно підвищують взаємодію з аудиторією в Інтернеті, що призводить до покращення коефіцієнтів конверсії та залучення. Наша п...
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox — це платформа, яка допомагає некомерційним маркетологам збирати, організовувати та ділитися потужним сюжетним матеріалом, отриманим від спільноти донорів, волонтерів, співробітників і бенефіціарів місії. Лише за кілька хвилин ви можете створювати та ділитися фірмовими кампаніями зі збору,...
GetWhy
getwhy.io
GetWhy – це компанія нового покоління, що займається аналізом інформації. На базі Gen. AI платформа наскрізної статистики GetWhy надає найкращу у своєму класі інформацію про споживачів з безпрецедентною швидкістю та за невелику частку вартості традиційних компаній, що займаються аналізом. GetWhy пре...
Respondent Participant
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
Respondent Researcher
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
Senja
senja.io
Збирати відгуки не легше, ніж це. Збирайте текстові та відео відгуки. Поділіться ними всюди. Конвертуйте більше відвідувачів і укладайте більше угод!
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt — це платформа для спільноти, створена на основі відео, розроблена, щоб допомогти компаніям, орієнтованим на клієнта, обслуговувати більше людей віч-на-віч. Перший у своєму роді StoryPrompt використовує асинхронне відео, щоб допомогти розбудовникам спільноти по-справжньому спілкуватися з...
Vocal Video
vocalvideo.com
У минулому створення відеовідгуків було надзвичайно дорогим і займало багато часу. Організаціям залишилося мати справу з DIY відео, дорогими агентствами або зменшенням прибутку від текстових оглядів. Vocal Video — це єдина платформа відеовідгуків, яка неймовірно спрощує збір, редагування та обмін кр...
Voxpopme
voxpopme.com
У Voxpopme ми вважаємо, що не варто жертвувати якістю, щоб швидко отримати потрібну інформацію за розумну ціну. Команди Insights перебувають під величезним тиском, щоб надати надійні відповіді на важливі бізнес-питання з обмеженими ресурсами. Ми можемо допомогти. Voxpopme перетворює команди аналітик...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel — це провідна платформа віддаленого відеозапису для компаній, яка дозволяє знімати, реагувати на них, аналізувати та ділитися відео від своїх клієнтів. VideoPeel допомагає компаніям у 10 разів збільшити кількість створеного користувачами відеовмісту, тож вони можуть отримати на 20% більше ...
StoryTap
storytap.com
StoryTap — це запатентована платформа взаємодії з відео, яка дозволяє брендам легко створювати справжні враження від реальних клієнтів і співробітників і ділитися ними. Використовуючи платформу StoryTap, компанії можуть створювати привабливий відеоконтент із широкими можливостями пошуку — без високи...
Forsta
forsta.com
Forsta, компанія Press Ganey, працює на платформі HX (Human Experience) – всебічній платформі досвіду та дослідницьких технологій, яка розбиває розбіжності між CX (Customer Experience), Employee Experience (EX), дослідження ринку – щоб компанії могли отримати глибше, повніше розуміння досвіду своєї ...
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа відеодосліджень, що базується на штучному інтелекті, дозволяє командам MR, UX та CX розуміти людей, продукти та досвід у контексті повсякденного життя. Дослідники, дизайнери та менеджери з продуктів, яких ми підтримуємо, використовують Indeemo в контекстах B2C та B2B для різноманітних...