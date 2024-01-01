Whydonate

Whydonate

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Вебсайт: whydonate.com

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Whydonate is the best personal crowdfunding site & global fundraising platform that connects good causes with donors all over the world. It is the best peer to peer fundraising platform for nonprofits, individuals causes, schools, startups, NGO’s, charities and community groups to collect donations. Whydonate charges 0% platform costs and no subscription costs. Online Fundraising features: 1. Global Fundraising 2. Custom Branding 3. Recurring Donations 4. Peer to peer fundraising Whydonate's Products: 1. Online fundraising platform 2. Donation button plugin for WordPress 3. Collectin Digital Collection Box In addition to your own network, reach 300,000+ donors and 1,000,000+ visitors a month on Whydonate, so let's start.

Вебсайт: whydonate.com

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