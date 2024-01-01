Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Whydonate» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Whydonate is the best personal crowdfunding site & global fundraising platform that connects good causes with donors all over the world. It is the best peer to peer fundraising platform for nonprofits, individuals causes, schools, startups, NGO’s, charities and community groups to collect donations. Whydonate charges 0% platform costs and no subscription costs. Online Fundraising features: 1. Global Fundraising 2. Custom Branding 3. Recurring Donations 4. Peer to peer fundraising Whydonate's Products: 1. Online fundraising platform 2. Donation button plugin for WordPress 3. Collectin Digital Collection Box In addition to your own network, reach 300,000+ donors and 1,000,000+ visitors a month on Whydonate, so let's start.

Вебсайт: whydonate.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Whydonate». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.