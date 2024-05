WhoIsHostingThis.com — це інструмент для веб-майстрів, який дозволяє дізнатися, який веб-хост використовує будь-який веб-сайт. Більшість інструментів для веб-майстрів стикаються з одним простим питанням: хто насправді розміщує веб-сайт? Наприклад, NetCraft.com може створити у вас враження, що HostGator.com розміщено на The Planet. Очевидно, що це не так - його розміщує HostGator! -але вони орендують місце в центрі обробки даних The Planet. Знання справжнього веб-хостингу є безцінним, якщо вам потрібно терміново подати скаргу щодо DMCA, документи про наклеп або повідомити про DDoS-атаку. WhoIsHostingThis.com використовує численні джерела даних, щоб надати більш точні результати, а також надати огляди брендів веб-хостингу, інструмент порівняння хостингу та службу видалення DMCA. Інструмент був представлений у New York Times, LifeHacker і Download Squad. Він також використовується урядом Великобританії та Асоціацією головних офіцерів поліції Великобританії для відстеження хостів веб-сайтів.

Вебсайт: whoishostingthis.com

