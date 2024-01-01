Альтернативи - Whiteboards.io

Padlet

padlet.com

Padlet — це цифрове полотно для створення чудових проектів, якими легко ділитися та співпрацювати. Він працює як аркуш паперу. Ми даємо вам порожню сторінку - падлет - і ви можете розміщувати на ній все, що завгодно. Перетягніть відео, запишіть інтерв’ю, зробіть селфі, напишіть власні текстові допис...