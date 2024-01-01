Альтернативи - Whimsical

MindMeister

mindmeister.com

MindMeister — це онлайн-додаток для створення розумових карт, який дозволяє користувачам візуалізувати, ділитися та представляти свої думки через хмару. MindMeister був запущений у 2007 році програмною компанією MeisterLabs GmbH, заснованою Міхаелем Холлауфом і Тіллем Воллмером. Після 10 років на ри...