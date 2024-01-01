Інструмент Font Finder від What Font Is — це рішення на основі штучного інтелекту, яке дозволяє користувачам ідентифікувати шрифти з будь-якого зображення. Інструмент може похвалитися каталогом, що містить понад 900 000 індексованих шрифтів, які можуть бути як комерційними, так і безкоштовними. Користувачі можуть просто завантажити зображення та вибрати потрібний шрифт, а AI Font Finder відобразить понад 60 схожих шрифтів, які можна завантажити або придбати. Інструмент використовує передовий штучний інтелект для розпізнавання шрифтів у 90% випадків, а для решти 10% помилок зазвичай причиною є зображення низької якості. Система здатна виявляти шрифти незалежно від видавця, виробника чи ливарного заводу, дозволяючи користувачам шукати конкретний відсутній шрифт із джерел, наданих клієнтом, або визначати шрифт, який вони вважають візуально привабливим. Інструмент забезпечує зручний інтерфейс, де завантажене зображення можна обрізати, оптимізувати та ввести для отримання результатів. Інструмент Font Finder також містить додаткові функції, такі як веб-генератор шрифтів, редактор зображень для розділення літер і регулювання яскравості, а також функцію пошуку за ціною для фільтрації шрифтів на основі їх вартості. Інструмент Font Finder підходить для дизайнерів, маркетологів і всіх, хто регулярно працює зі шрифтами та потребує точного та надійного способу ідентифікації шрифтів. Завдяки великій базі даних шрифтів і вдосконаленій системі ШІ Font Finder вважається одним із найкращих інструментів пошуку шрифтів.

Вебсайт: whatfontis.com

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