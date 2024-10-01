Альтернативи - Whale
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
Moodle
moodle.org
Moodle — це багатофункціональна, безпечна та масштабована система керування навчанням із відкритим вихідним кодом, яка легко інтегрується з іншими платформами та може бути налаштована для будь-якого обраного вами методу навчання чи навчання. Зі свіжими та інтуїтивно зрозумілими інтерфейсами Moodle п...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження випл...
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси упра...
MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX — це провідне програмне забезпечення для обслуговування та виконання робіт, розроблене спеціально для промислових і передових команд. Ми допомагаємо компаніям оптимізувати операції з технічного обслуговування, покращити управління активами та розширити можливості працівників, надаючи при ц...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
IT Glue
itglue.com
IT Glue — це відзначене нагородами програмне забезпечення для документації ІТ, розроблене, щоб допомогти вам підвищити ефективність, прозорість і узгодженість вашої команди. Дослідіть IT Glue, і ви знайдете все, що вам потрібно, щоб оптимізувати створення та підтримку ІТ-документації.
GoTo
goto.com
Лідер галузі онлайн-відеоконференцій для компаній у всьому світі, GoTo Meeting тепер є частиною GoTo Connect, універсального комунікаційного програмного забезпечення, створеного для малого та середнього бізнесу. Рішенню Meeting, яке можна придбати окремо, щодня довіряють мільйони людей для віртуальн...
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
Springboard
springboard.com
Онлайн-програми під керівництвом наставників Springboard гарантовано приведуть вас на роботу. Вивчайте науку про дані, UI/UX і кодування, створюючи проекти в реальному світі.
Scribe
scribehow.com
Scribe — це інструмент на основі штучного інтелекту, який перетворює будь-який процес на покроковий візуальний посібник. Використовуючи записувач Scribe під час роботи над процесом, інструмент автоматично генерує інструкції зі знімками екрана, інструкціями та натисканнями. Інтерфейс продукту дозвол...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та 2000 інших, Zimyo пропонує п...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи ваш час, усуваючи помилки та ведучи вас до успіху. Хмарне HR-програмне забезпечення Factorial розроблено для малого та середнього бізнесу (SMBs). ...
Trainual
trainual.com
Trainual – це платформа для передачі знань і навчання, на якій зростаючі команди будують інструкцію щодо того, як вони роблять те, що вони роблять. За допомогою Trainual кожен процес, політика та процедура для всіх ролей і обов’язків у вашому бізнесі легко документуються, організовуються, призначают...
PayFit
payfit.com
PayFit — це хмарна інтегрована платформа для розрахунку заробітної плати та управління персоналом, яка пропонує вам найкраще з аутсорсингу та використання програмного забезпечення для розрахунку заробітної плати в одному рішенні. Це автоматизоване рішення, яке економить багато часу та усуває помилки...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початково...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати ...
PowerDMS
powerdms.com
Платформа №1 для управління політикою та відповідністю для організацій з високим рівнем довіри. У реальному світі ваша політика, навчання та акредитація не працюють окремо. Ваше програмне забезпечення відповідності також не повинно. Дізнайтеся, чому понад 4000 клієнтів довіряють нашій інтегрованій п...
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рек...
Process Street
process.st
Process Street — це перша в світі платформа управління процесами на основі ШІ. Ми допомагаємо командам ділитися їхніми основними процесами, а потім трансформувати їх у потужні робочі процеси без коду. Почніть із адаптації співробітників, щоб налаштувати нових наймів на успіх, а потім створіть усі ви...
Fluix
fluix.io
Fluix — це програмне забезпечення для підвищення продуктивності, яке надає польовим командам усе необхідне для найкращої роботи, надаючи їм інструменти для збору даних, керування завданнями та забезпечення дотримання галузевих норм.