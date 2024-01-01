Альтернативи - WeTransfer
Issuu
issuu.com
Створюйте інтерактивні фліпбуки, публікації в соціальних мережах, GIF-файли тощо з PDF-файлів. Відкрийте для себе силу цифрових інструментів публікації та контент-маркетингу тут!
10Web
10web.io
Платформа WordPress на основі ШІ. Позначка Створіть свій веб-сайт за лічені хвилини за допомогою ШІ. Позначка Отримайте найшвидший хостинг на базі Google Cloud. Позначте Підвищте показник PageSpeed вашого веб-сайту до 90+.
Smash
fromsmash.com
Smash — це найпростіший спосіб швидкої та безпечної передачі файлів. Діліться великими файлами без обмежень.
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
MemberSpace
memberspace.com
Продавайте членство та цифрові продукти з власного веб-сайту. Поділіться своїми знаннями та заробіть. Додайте доступ лише для учасників до будь-якої частини вашого веб-сайту та приймайте платежі. Працює будь-яка платформа: Squarespace, WordPress, Wix, Notion тощо.
FastPixel.io
fastpixel.io
Швидший WordPress – це просто Усі найновіші технології щодо прискорення вашого веб-сайту акуратно упаковані в плагін для налаштування за 1 хвилину.
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати дуже персоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні...
Letterdrop
letterdrop.com
Автоматизовані робочі процеси для створення та розповсюдження контенту. Розставляйте пріоритети для правильних ідей, плануйте свій календар і керуйте погодженнями • Перепрофілюйте вебінари, створюйте соціальні повідомлення та пишіть швидше за допомогою CMS із підтримкою штучного інтелекту • Опти...
Pastel
usepastel.com
Pastel — це найпростіший і найшвидший спосіб для веб-дизайнерів, розробників і агентств збирати відгуки про веб-сайти, які вони створюють.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown — це найпростіший спосіб створити та запустити свою розсилку. Buttondown — це невеликий елегантний інструмент для створення інформаційних бюлетенів. Мінімалістичний інтерфейс дозволяє легко писати чудові електронні листи; автоматизація діє як помічник редактора, якого ви хотіли б мати, п...
Ruttl
ruttl.com
ruttl — це безкоштовний інструмент зворотного зв’язку для живих веб-сайтів, як і InVision, призначений для статичних веб-сайтів. Ви можете отримати відгук від свого клієнта та інформацію від вашої команди на веб-сайті в реальному часі або за посиланням. Це дає вам можливість редагувати живі веб-сайт...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо
Juicer
juicer.io
Поділіться своїми найкращими публікаціями на красивій стіні в соціальних мережах. Juicer допомагає об’єднати всі хештеги ваших брендів і дописи в соціальних мережах в єдину красиву стрічку соціальних мереж на вашому веб-сайті, дозволяючи вам легко модерувати та керувати своїм вмістом.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks — це візуальний конструктор сторінок без коду, який може створювати адаптивні веб-сторінки, що швидко завантажуються, використовуючи інтегровану бібліотеку дизайну, 13K піктограм + 100 карток стилів
SubPage
subpage.app
SubPage offers a comprehensive solution for your business website, empowering teams to create and maintain website pages like Changelog, Policies, Career pages, Blog and more, without developer support. It is a perfect compliment to your website builder or CMS platform. Each page comes with unique f...
Relume
relume.io
We built Relume Library to help freelancers, agencies and other teams building websites on Webflow save time without sacrificing quality. Simply search from 650+ pre-built components, copy them with a one click and paste into any Webflow project. Say goodbye to building Webflow sites from scratch an...
ImbaChat
imbachat.com
It is a free chat plugin for a website. This chat provides a connection between website users and perfectly fits for a web community or any other website with need of user's communication. Integration with October CMS, Wordpress, Opencart and Livestreet CMS. Chat is aviable in two options: Saas and ...
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja is a cutting-edge provider of over 100 no-code widgets designed to elevate your website and online store experience. Our state-of-the-art widgets offer seamless integration capabilities with any SaaS platform, making us the prime choice for businesses seeking to enhance their digital pr...
Lordicon
lordicon.com
Lordicon is a beautifully designed and animated icon set with a powerful library and endless integration options. Each icon is delivered in Lottie, GIF, SVG, EPS and PNG file. Additionally, users can download rough .json format without Lordicon expression controls as well as Adobe After Effects sour...
Directorist
directorist.com
Directorist business directory plugin streamlines the process of creating industry-standard scalable and user-centric online business directories.
Weavy
weavy.com
Next-generation building blocks for developers. Weavy is a complete toolkit for developers to add collaboration, productivity, and community features to web and mobile apps at a fraction of the cost and time. Our API, SDKs, and UI Kits for Chat, Files, and Feeds enable dev teams to increase function...
Templately
templately.com
Templately is a popular WordPress plugin that helps users create and manage pre-designed templates for their websites. Templately offers an extensive collection of templates for various purposes such as blogs, business websites, eCommerce websites, portfolios, and more. These templates can be easily...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — це платформа керування 3D-активами для розробників і компаній, яка дозволяє зберігати, захищати та ділитися 3D-вмістом у режимі реального часу в межах своєї організації та за її межами. Ми пропонуємо першу в світі систему керування 3D-контентом (CMS) і мережу доставки (CDN)...
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа M...