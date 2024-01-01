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WebPurify

WebPurify

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Вебсайт: webpurify.com

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WebPurify дає змогу спільнотам бути найкращими за допомогою масштабованих гібридних рішень штучного інтелекту та модерації контенту для провідних світових брендів. Забезпечення позитивної взаємодії з користувачами для мільйонів клієнтів, від торгових майданчиків до метавсесвіту, завдяки мультимедійному вмісту, який плавно фільтрується відповідно до специфікацій будь-якого бренду. WebPurify надає послуги модерації та перегляду вмісту, використовуючи як команди модераторів контенту, так і рішення штучного інтелекту. Поєднуючи інструменти штучного інтелекту WebPurify із живими командами, WebPurify може запропонувати брендам найточнішу доступну модерацію вмісту: 24 години на добу, сім днів на тиждень. Незалежно від потреб вашого бізнесу, у нас є рішення для вас. Масштабовані гібридні послуги штучного інтелекту та модерації вмісту користувачами WebPurify включають: * Фільтрація ненормативної лексики та модерація тексту * Модерація зображення * Відеоперегляд і модерація, анотації, додавання ключових слів, категоризація, додавання тегів, відповідність ліцензії * Модерація VR * Застосування стандартів онлайн-спільноти та умов надання послуг Рішення WebPurify для модерації вмісту допомагають брендам відповідати всім нормативним вимогам і можуть справлятися зі складними потребами кількох платформ із найкращою на ринку точністю. WebPurify модерує 3,5 мільйона текстових матеріалів, півмільйона зображень і тисячі відео щодня. Місія WebPurify полягає в тому, щоб забезпечити безперебійний, масштабований і надійний спосіб для брендів, щоб захистити досвід своїх клієнтів на всіх цифрових платформах.

Категорії:

Business
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: webpurify.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «WebPurify». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

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Inflact

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Digitaleo

digitaleo.com

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Sama AI

sama.com

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