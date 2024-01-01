WebPurify дає змогу спільнотам бути найкращими за допомогою масштабованих гібридних рішень штучного інтелекту та модерації контенту для провідних світових брендів. Забезпечення позитивної взаємодії з користувачами для мільйонів клієнтів, від торгових майданчиків до метавсесвіту, завдяки мультимедійному вмісту, який плавно фільтрується відповідно до специфікацій будь-якого бренду. WebPurify надає послуги модерації та перегляду вмісту, використовуючи як команди модераторів контенту, так і рішення штучного інтелекту. Поєднуючи інструменти штучного інтелекту WebPurify із живими командами, WebPurify може запропонувати брендам найточнішу доступну модерацію вмісту: 24 години на добу, сім днів на тиждень. Незалежно від потреб вашого бізнесу, у нас є рішення для вас. Масштабовані гібридні послуги штучного інтелекту та модерації вмісту користувачами WebPurify включають: * Фільтрація ненормативної лексики та модерація тексту * Модерація зображення * Відеоперегляд і модерація, анотації, додавання ключових слів, категоризація, додавання тегів, відповідність ліцензії * Модерація VR * Застосування стандартів онлайн-спільноти та умов надання послуг Рішення WebPurify для модерації вмісту допомагають брендам відповідати всім нормативним вимогам і можуть справлятися зі складними потребами кількох платформ із найкращою на ринку точністю. WebPurify модерує 3,5 мільйона текстових матеріалів, півмільйона зображень і тисячі відео щодня. Місія WebPurify полягає в тому, щоб забезпечити безперебійний, масштабований і надійний спосіб для брендів, щоб захистити досвід своїх клієнтів на всіх цифрових платформах.

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