Альтернативи - WeboBook

SketchUp

SketchUp

sketchup.com

SketchUp — це комп’ютерна програма для 3D-моделювання для широкого спектру програм малювання, таких як архітектура, дизайн інтер’єрів, ландшафтна архітектура, цивільне та машинобудування, дизайн фільмів та відеоігор. Він доступний як веб-додаток SketchUp Free, безкоштовна версія SketchUp Make і плат...

Shapespark

Shapespark

shapespark.com

Перетворіть архітектурні 3D-моделі на інтерактивні веб-покрокові інструкції. Поділіться ними за допомогою посилань і вставте на веб-сайти.

Panoraven

Panoraven

panoraven.com

Лідер виробників віртуальних турів 360°. Ми пропонуємо стильний, простий у користуванні 360° програвач, який підходить для всіх екранів, створює високоякісні 360° віртуальні тури та розроблений для продуктивності та важкого використання.

Panoroo

Panoroo

panoroo.com

Програмне забезпечення для віртуального туру 360 за ціною 8 доларів США/місяць, яке дозволяє створювати інтерактивні 3D-тури нерухомістю за лічені хвилини. Плата за 14-денну пробну версію.

Engage by Cell

Engage by Cell

engagebycell.com

Engage by Cell є лідером у сфері технологій смартфонів, які використовуються організаціями будь-якої галузі для доставки вмісту за допомогою панелі управління SMS та інструментів мобільної веб-розробки.

theViewer

theViewer

theviewer.co

theViewer — це глобальна онлайн-платформа, яка дозволяє кожному завантажувати свій 360-градусний контент і створювати щось, що ми любимо називати VR Tour. Він неймовірно простий у використанні, і без будь-яких знань про віртуальну реальність ви можете створити чудовий досвід віртуальної реальності м...

Prismm

Prismm

prismm.com

Prismm (раніше Allseated) є світовим лідером у сфері технологій просторового дизайну, що розвиває способи підключення організацій і людей, співпрацю та взаємодію у віртуальних середовищах і досвіді, щоб розблокувати нескінченні можливості просторів. Prismm дозволяє клієнтам планувати, проектувати та...

Lapentor

Lapentor

lapentor.com

Lapentor — це хмарне програмне забезпечення для віртуального туру, яке допомагає панорамним фотографам створювати гарний і захоплюючий віртуальний тур, завдяки безлічі плагінів і тем, Lapentor дозволяє налаштовувати, публікувати та розміщувати ваш тур навіть у вашому власному домені. Продемонструйте...

Threesixty.tours

Threesixty.tours

threesixty.tours

Threesixty.tours допомагає компаніям демонструвати свою власність за допомогою віртуальних турів, що дозволяє людям виділитися та збільшити свій дохід і кількість потенційних клієнтів. Легко створюйте віртуальні тури за кілька хвилин, додайте логотип свого бренду та поділіться з ким завгодно! Ми обс...

SeekBeak

SeekBeak

seekbeak.com

SeekBeak дозволяє створювати інтерактивні 360° / панорамні зображення та віртуальні тури за допомогою мобільного пристрою або настільного комп’ютера. Вставляйте різноманітний вміст у свої зображення, відстежуйте успіх за допомогою глибокої аналітики, співпрацюйте з членами команди та багато іншого, ...

Scenics App

Scenics App

scenics.app

Scenics усуває складність процесу створення віртуальних турів: автор завантажує панорамне зображення зі своєї 360° камери та перетворює його на інтерактивний віртуальний тур за допомогою вбудованого редактора drag-n-drop. Усі інструменти вже є: різноманітні мультимедійні формати, такі як веб-посилан...

GoThru

GoThru

gothru.co

GoThru – це платформа, розроблена для надання різноманітних інструментів довіреним фотографам Google і їхнім клієнтам. GoThru Moderator — це єдиний модератор за межами Google, який надає технологію для створення сузір’я з панорамних зображень і публікації безпосередньо на Картах Google і в програмі ...

Panoee

Panoee

panoee.com

Найкраще безкоштовне програмне забезпечення Virtual Tour для публікації інтерактивних, високоякісних і красивих 360 Virtual Tours за лічені хвилини.

Real Tour Vision

Real Tour Vision

realtourvision.com

Система віртуальних турів RTV Fusion була створена для професійних фотографів, які хочуть запропонувати лише найкращий кінцевий продукт агенту з нерухомості чи власнику місцевого бізнесу. Fusion створює чудові віртуальні тури та веб-сайти нерухомості. Користувачі можуть завантажувати HD-відео 1080, ...

TeliportMe

TeliportMe

teliportme.com

Найкраще програмне забезпечення для віртуальних турів, щоб збільшити ваш дохід, і інструменти для створення розумніших віртуальних турів для вашої організації. Необмежений тривимірний ляльковий будиночок, публікація в Google Street View і найкраща альтернатива Matterport для вашого бізнесу з нерухом...

VeeSpaces

VeeSpaces

veespaces.com

Виставковий набір Виставлятися стало легко! Виставлятися на виставках? Спробуйте VeeSpaces Digital Exhibition Kit. Створюйте значки з власними QR-кодами для обміну інформацією. Отримайте мобільні програми для захоплення потенційних клієнтів та інтеграції. Створюйте презентації продуктів 3D, VR і AR,...

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