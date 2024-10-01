Альтернативи - Webnode

Canva

Canva

canva.com

Canva — це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за доп...

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow — це платформа візуальної веб-розробки, яка дозволяє людям проектувати, створювати та запускати повністю користувацькі веб-сайти без написання коду. Поєднуючи інструменти дизайну, анімації, керування вмістом, маркетингу та електронної комерції в одній платформі, Webflow дає змогу як некодува...

Wix

Wix

wix.com

Впевнено будуйте та розширюйте свій бізнес в Інтернеті за допомогою Wix. Завдяки блискавичній продуктивності в Інтернеті, безпеці корпоративного рівня та надійній інфраструктурі ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди працюватиме. А з Wix ви отримуєте набагато більше, ніж розробник веб-сайтів — ...

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

WordPress.com — це платформа для самостійної публікації, популярна для ведення блогів та інших робіт. Він належить і управляється Automattic, Inc. Він працює на модифікованій версії WordPress. Цей веб-сайт надає безкоштовний хостинг блогів для зареєстрованих користувачів і фінансово підтримується че...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати ...

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc. – це американська публічна реєстратор інтернет-доменів і веб-хостингова компанія зі штаб-квартирою в Скоттсдейлі, штат Арізона, зареєстрованою в Делавері. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників по всьому світу. Компанія відома сво...

Squarespace

Squarespace

squarespace.com

Squarespace, Inc. — приватна американська компанія, розташована в Нью-Йорку. Він надає програмне забезпечення як послугу для створення та розміщення веб-сайтів, а також дозволяє користувачам використовувати попередньо створені шаблони веб-сайтів і елементи перетягування для створення та редагування ...

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Виберіть рішення для веб-хостингу та створіть ідеальний веб-сайт! Від спільного хостингу та доменів до VPS – у нас є все, що вам потрібно для успіху в Інтернеті.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Google Domains

Google Domains

domains.google

Знайдіть своє місце в Інтернеті за допомогою домену від Google, завдяки надійності, безпеці та продуктивності Google.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap, Inc. є акредитованим ICANN реєстратором доменних імен, який надає реєстрацію доменних імен і веб-хостинг у Фініксі, штат Арізона, США. Namecheap — бюджетний хостинг-провайдер із 11 мільйонами зареєстрованих користувачів і 10 мільйонами доменів.

Tilda

Tilda

tilda.cc

Створіть веб-сайт, інтернет-магазин, цільову сторінку за допомогою інтуїтивно зрозумілого конструктора веб-сайтів Tilda. Створіть свій сайт із сотень попередньо розроблених шаблонів і опублікуйте його сьогодні. Код не потрібен.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase (раніше Nimbus) — це універсальний інструмент для співпраці з клієнтами на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти професійним службам оптимізувати робочий процес і забезпечити виняткову взаємодію з клієнтськими порталами. Ця платформа надає професійним послугам сотні просунут...

Bubble

Bubble

bubble.io

Bubble — це мова візуального програмування та платформа додатків як послуга, розроблена Bubble Group, яка дає змогу нетехнічним людям створювати веб-додатки без необхідності вводити код. Натомість користувачі малюють інтерфейс, перетягуючи елементи на полотно та визначаючи робочі процеси для керуван...

Framer

Framer

framer.com

Створення прототипу стало простим — код не потрібен, працює в браузері та є безкоштовним для всіх. Висока точність за удвічі менше часу.

Elementor

Elementor

elementor.com

Elementor — це динамічна платформа для створення веб-сайтів з перетягуванням. Elementor, який використовується для створення 4,6% усіх веб-сайтів у світі, допомагає веб-творцям створювати приголомшливі комплексні веб-сайти WordPress без будь-якої потреби в коді. Завдяки сотням віджетів, інтеграцій, ...

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest — це комплексна платформа брендингу, яка пропонує користувачам найкращі онлайн-інструменти для створення високоякісних відео, графічного дизайну, логотипів, макетів і веб-сайтів з мінімальними витратами часу та зусиль. Розпочніть процес створення з онлайн-виробником логотипів, щоб створ...

Duda

Duda

duda.co

Duda є провідною платформою для розробки веб-сайтів, яка дає змогу агентствам цифрового маркетингу та SaaS-компаніям створювати та керувати цифровою присутністю своїх клієнтів. Відзначена нагородами платформа Duda з низьким кодом і без коду дозволяє агентствам і SaaS-компаніям досягти вищої продукти...

SiteGround

SiteGround

siteground.com

SiteGround — це найбільша незалежна платформа для розміщення веб-сайтів, якій довіряють власники понад 2,8 мільйонів доменів у всьому світі. Послуга хостингу SiteGround, зосереджена на швидкості та безпеці веб-сайту, включає прості, але потужні інструменти керування веб-сайтами та унікальні власні р...

teleportHQ

teleportHQ

teleporthq.io

TeleportHQ — це безкоштовний інструмент на основі ШІ, який полегшує створення веб-сайтів за допомогою OpenAI Chat GPT. Він пропонує революційний підхід до створення веб-сайтів і елементів інтерфейсу, забезпечуючи генератор веб-сайтів зі штучним інтелектом, здатний створювати сторінки та компоненти, ...

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Clickfunnels — це одна з найпопулярніших у світі платформ воронки онлайн-продажів, де користувачі можуть швидко й легко створювати красиві сторінки продажів, які перетворюють відвідувачів на потенційних клієнтів і платоспроможних клієнтів. Досвід у техніці, дизайні чи кодуванні не потрібен. Сотні ша...

Weebly

Weebly

weebly.com

Безкоштовний конструктор веб-сайтів Weebly дозволяє легко створити веб-сайт, блог або онлайн-магазин. Знайдіть настроювані шаблони, домени та прості у використанні інструменти для будь-якого типу бізнес-сайту.

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

Bluehost, компанія Newfold Digital, є надійним партнером для користувачів WordPress. Заснована в 2003 році, Bluehost дозволяє як новачкам, так і експертам створювати та підтримувати веб-присутність за допомогою надійного веб-хостингу, інструментів електронної комерції, маркетингових програм, автомат...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам ...

10Web

10Web

10web.io

10Web є провідним розробником веб-сайтів зі штучним інтелектом і електронної комерції. У сучасну епоху ми демократизуємо доступ до онлайн-можливостей. Наші інструменти на основі штучного інтелекту спрощують створення та керування цифровим бізнесом, усуваючи технічні бар’єри. Наш AI Website Builder с...

Carrd

Carrd

carrd.co

Безкоштовна платформа для створення простих, адаптивних односторінкових сайтів для будь-яких завдань.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Одна всеохоплююча платформа з усіма AI та рішеннями без коду, щоб розпочати, керувати та розвивати свій бізнес. Appy Pie має набір продуктів і послуг, які можуть допомогти будь-якому бізнесу досягти успіху в комплексній манері, використовуючи найновіші безкодові технології для мобільних додатків, ве...

Nicepage

Nicepage

nicepage.com

Nicepage — це ваш перший дизайнер веб-сайтів, який долає обмеження, звичні для розробників веб-сайтів, завдяки революційному позиціонуванню від руки. Nicepage створює зручні для мобільних пристроїв веб-сайти з чистим кодом HTML.

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