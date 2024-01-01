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Webio — це платформа на базі штучного інтелекту для залучення клієнтів, яка спеціально орієнтована на стягнення та управління боргами. Деякі ключові відомості про пропозиції Webio:
+> Розмовний ШІ:
* Webio використовує розмовний штучний інтелект і чат-ботів для автоматизації та змішування розмов із клієнтами в різних цифрових каналах.
* Їхня технологія Propensity Guidance може передбачати стан клієнта та розробляти персоналізовані подорожі для покращення взаємодії.
+> Стягнення заборгованості та платежі:
* Webio спеціалізується на кредитуванні, стягненні та обміні повідомленнями про платежі, допомагаючи підприємствам позитивно взаємодіяти з клієнтами протягом усього боргового циклу.
* Вони спрямовані на покращення ліквідності, полегшуючи складні розмови за допомогою комунікацій за допомогою ШІ.
+> Платформа залучення клієнтів:
* Webio надає наскрізну платформу для взаємодії з клієнтами, яка з’єднує підприємства з клієнтами через канали, якими вони користуються.
* Він включає такі функції, як обмін повідомленнями на вимогу, інтеграція даних у реальному часі та проста інтеграція на основі API.
+> Показники успіху:
* Webio стверджує, що досяг значних покращень для своїх клієнтів, включаючи підвищення на 52% платежів, збільшення обіцянок оплати на 34% і автоматизацію розмов на 75%.
+> Безпека та відповідність:
* Webio має сертифікат ISO 27001, демонструючи свою відданість інформаційній безпеці та захисту даних.
* Він працює в хмарі AWS, забезпечуючи безпечне та стійке середовище для залучення клієнтів.
Webio, здається, є спеціалізованою платформою для залучення клієнтів, яка використовує розмовний штучний інтелект та автоматизацію, щоб допомогти підприємствам, зокрема у сфері стягнення та управління боргами, покращити взаємодію з клієнтами та досягти кращих фінансових результатів.
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