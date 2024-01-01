Webio

Webio

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Вебсайт: webio.com

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Webio — це платформа на базі штучного інтелекту для залучення клієнтів, яка спеціально орієнтована на стягнення та управління боргами. Деякі ключові відомості про пропозиції Webio: +> Розмовний ШІ: * Webio використовує розмовний штучний інтелект і чат-ботів для автоматизації та змішування розмов із клієнтами в різних цифрових каналах. * Їхня технологія Propensity Guidance може передбачати стан клієнта та розробляти персоналізовані подорожі для покращення взаємодії. +> Стягнення заборгованості та платежі: * Webio спеціалізується на кредитуванні, стягненні та обміні повідомленнями про платежі, допомагаючи підприємствам позитивно взаємодіяти з клієнтами протягом усього боргового циклу. * Вони спрямовані на покращення ліквідності, полегшуючи складні розмови за допомогою комунікацій за допомогою ШІ. +> Платформа залучення клієнтів: * Webio надає наскрізну платформу для взаємодії з клієнтами, яка з’єднує підприємства з клієнтами через канали, якими вони користуються. * Він включає такі функції, як обмін повідомленнями на вимогу, інтеграція даних у реальному часі та проста інтеграція на основі API. +> Показники успіху: * Webio стверджує, що досяг значних покращень для своїх клієнтів, включаючи підвищення на 52% платежів, збільшення обіцянок оплати на 34% і автоматизацію розмов на 75%. +> Безпека та відповідність: * Webio має сертифікат ISO 27001, демонструючи свою відданість інформаційній безпеці та захисту даних. * Він працює в хмарі AWS, забезпечуючи безпечне та стійке середовище для залучення клієнтів. Webio, здається, є спеціалізованою платформою для залучення клієнтів, яка використовує розмовний штучний інтелект та автоматизацію, щоб допомогти підприємствам, зокрема у сфері стягнення та управління боргами, покращити взаємодію з клієнтами та досягти кращих фінансових результатів.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: webio.com

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AWS Console

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

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Podium

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Verizon

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