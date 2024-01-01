Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «WebGradients» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

WebGradients — це безкоштовна колекція зі 180 лінійних градієнтів, які можна використовувати як фоновий вміст у будь-якій частині веб-сайту. Легко скопіюйте міжбраузерний код CSS3 і використовуйте його миттєво! Ми також підготували версію .PNG для кожного градієнта. Як бонус, є пакети для Sketch і Photoshop.

Вебсайт: webgradients.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «WebGradients». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.