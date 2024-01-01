Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Більшу частину десятиліття WebdesignerDepot був у центрі індустрії веб-дизайну. Webdesigner Depot — один із найпопулярніших блогів про тенденції веб-дизайну, навчальні посібники та багато іншого.

Вебсайт: webdesignerdepot.com

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