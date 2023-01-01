Альтернативи - Web CEO
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...
Issuu
issuu.com
Створюйте інтерактивні фліпбуки, публікації в соціальних мережах, GIF-файли тощо з PDF-файлів. Відкрийте для себе силу цифрових інструментів публікації та контент-маркетингу тут!
Ubersuggest
neilpatel.com
Просунутий: простий процес, який працює, щоб перетворити крижаних потенційних клієнтів на щасливих клієнтів (з автоматичними конверсіями та послідовністю).
SE Ranking
seranking.com
Провідне програмне забезпечення для пошукової оптимізації для власників бізнесу, агентств і спеціалістів із пошукової оптимізації. Відстежуйте свої рейтинги, спостерігайте за конкурентами, виявляйте технічні помилки тощо від 18,6 доларів США на місяць.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
BL.INK
bl.ink
Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener із користувацькими доменами. Скорочуйте, брендуйте та відстежуйте URL-адреси за допомогою провідної в галузі платформи керування посиланнями. Безкоштовно спробувати. API, коротка URL-адреса, власні домени.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Keyword.com
keyword.com
Раніше SerpBook.com – усе, що вам потрібно для відстеження, точного визначення та перевірки ваших зусиль з оптимізації пошукових систем. Демонструйте та повідомляйте людям, які мають значення.
Botify
botify.com
Botify допомагає вам виявити втрачені можливості та перетворити їх на прибуткові бізнес-результати на платформі, створеній відповідно до розміру, масштабу та складності веб-сайту вашого підприємства. Отримуйте статистичні дані з кожного етапу процесу звичайного пошуку, заощаджуйте час і зменшуйте ри...
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
Data.ai
data.ai
data.ai, раніше App Annie, надає просту у використанні платформу та інструменти для даних аналітики додатків. З нами ефективніше керуйте кожним етапом свого бізнесу з додатками.
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
Serpstat
serpstat.com
Розумний і потужний інструмент для ✓ аналізу зворотних посилань ✓ відстеження рейтингу ✓ дослідження ключових слів ✓ аналізу конкурентів ✓ аудиту сайту.
Anyword
anyword.com
Отримуйте більше конверсій і збільшуйте продажі за допомогою ШІ, який створить і оптимізує вашу копію. Потужна прогностична аналітика підкаже вам, що працює, перш ніж опублікувати.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
StoryChief
storychief.io
StoryChief об’єднує все, що вам потрібно для маркетингу контенту, в одному місці. Організовуйте, структуруйте та розповсюджуйте свій вміст багатоканально.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і новинних організацій для відстеженн...
Shakespeare
shakespeare.ai
Отримайте найкраще у світі програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом і розгорніть копію світового рівня для свого веб-сайту, соціальних мереж, звітів, блогу, тексту оголошень, електронних листів тощо
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Покращуйте свій вміст, збільшуйте читацьку аудиторію та дохід за допомогою аналітики вмісту в реальному часі. Найбільш інноваційні інформаційні панелі для швидших і кращих рішень.
Contently
contently.com
Рішення для контент-маркетингу з найвищим рейтингом: експертна контент-стратегія, корпоративна контент-маркетингова платформа та глобальна мережа розробників контенту.
Readable
readable.com
Readable — це найкращий інструмент читабельності. Оптимізуйте свою чіткість і наблизите аудиторію.
Sensor Tower
sensortower.com
Дані, які стимулюють розвиток програми Sensor Tower надає вам дані та ідеї необхідні для освоєння екосистеми мобільних додатків.
Akamai
akamai.com
Akamai є провідним постачальником послуг мережі доставки контенту (CDN) для доставки медіа та програмного забезпечення, а також хмарних рішень безпеки.
Pathmatics
pathmatics.com
База даних рекламодавців Pathmatics і платформа аналізу цифрового маркетингу забезпечують прозорість цифрових рекламних стратегій ваших конкурентів.
Contify
contify.com
Contify — це ринкова та конкурентна платформа з підтримкою ШІ для відстеження інформації про конкурентів, клієнтів і сегменти галузі.
Foleon
foleon.com
На кого б ви не орієнтувалися, це вміст, який залучає вашу аудиторію, заповнює конвеєр і приносить результати. Тож зробіть свій досвід.
Seobility
seobility.net
Універсальне програмне забезпечення та інструменти SEO для оптимізації веб-сайтів і найвищого рейтингу в Google
Silktide
silktide.com
Зробіть свій веб-сайт кращим за допомогою автоматизованого тестування доступності, оптимізації вмісту та цифрового маркетингу на одній платформі.
Apptopia
apptopia.com
Достовірні дані для мобільного світу — ми надаємо дані про продуктивність кожного мобільного додатка та видавця у світі. Ці точки даних доступні через API та/або наш інтуїтивно зрозумілий веб-інструмент. Ми не просто надаємо вам дані, ми даємо вам відповіді. Наші доступні інструменти конкурентної ро...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх ст...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — це ваша універсальна платформа для порівняльного аналізу фінансів, конкурентного аналізу та моніторингу ефективності. Замініть здогадки стратегічною ідеєю та розблокуйте силу рішень на основі даних зараз. Ми допомагаємо вам досягти успіху, збираючи стратегічні дані з точних і актуальних...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані...
VisualPing.io
visualping.io
Visualping — найкращий інструмент для моніторингу змін веб-сайту. Просто введіть URL-адресу, яку потрібно контролювати, і виберіть область – ми повідомимо вас, коли буде виявлено зміну. Visualping — це просте рішення, яке зосереджено на автоматизації нудного завдання перевірки веб-сайтів — будь-яких...
Crayon
crayon.co
Набір програмних інструментів для аналізу конкурентоспроможності Crayon допоможе вам побачити й скористатися можливостями, щоб створити стійку бізнес-перевагу.
42matters
42matters.com
42matters є провідним постачальником інтелектуальних додатків для мобільного та підключеного телебачення (CTV). Наші найсучасніші алгоритми машинного навчання забезпечують всебічне уявлення про ринок додатків, дозволяючи організаціям будувати сильніші та інформованіші компанії. Ми відстежуємо понад ...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate надає повне міжплатформне програмне забезпечення для створення звітів у поєднанні з експертними даними в «білих рукавичках» і підтримкою Business Intelligence. Ми допомагаємо компаніям, маркетинговим командам і агентствам повністю реалізувати потенціал їхніх даних реклами, продажів, ...
QuickFrame
quickframe.com
QuickFrame від MNTN дозволяє кожній організації конкурувати в нашому першокласному світі відео, змінюючи спосіб створення оригінального відео. Наша платформа Global Video Hub™ максимізує рентабельність інвестицій у відеовміст, відкриваючи відео на основі даних, яке ефективно створюється для кожної п...
GetSocial
getsocial.io
80% ділиться через копіювання, додатки для обміну повідомленнями та електронну пошту. GetSocial вирішує цю проблему, пропонуючи унікальне поєднання соціальних віджетів для понад 30 мереж, щоб збільшити ваш органічний соціальний трафік, докладну аналітику щодо активності обміну інформацією, включаючи...
Content Harmony
contentharmony.com
Робочий процес контент-маркетингу Content Harmony допомагає вашій команді створювати детальні маркетингові резюме на 50-80% швидше, ніж ручний процес, який використовує більшість команд. Ми допоможемо вам швидко проаналізувати мету пошуку, ключові слова конкурентів і профілі тем, схеми документів, з...
Epilocal
epilocal.com
Epilocal надає з’єднувачі даних і засоби автоматизації, які дозволяють компаніям масштабувати й автоматизувати свої операції з контентом за доступною ціною.
Pressboard
pressboardmedia.com
Відзначені нагородами інструменти для творців контенту. Ви створюєте неймовірний вміст, а наші інструменти зроблять все інше. Pressboard надає вам такі ж потужні звіти, як і ваш вміст. Перейдіть від запуску вмісту до обміну звітами в реальному часі за хвилини, а не за дні. Pressboard Studio об’єднує...
NPAW
npaw.com
NPAW з гордістю представляє свій комплекс аналітичних рішень. Потужна, інтуїтивно зрозуміла платформа аналітики відео та додатків у режимі реального часу, яка має революціонізувати індустрію відеорозвідки, дозволяючи ОТТ, телекомунікаційним компаніям, медіа-компаніям і телерадіомовникам перетворюват...
Clearscope
clearscope.io
Clearscope — найкраща у своєму класі платформа оптимізації контенту для пошукових систем, яка приваблює пошуковий трафік. Наші оптимізовані інструменти спрощують написання SEO, тож ви створюєте першокласний вміст із рейтингом. Наш текстовий редактор простий у використанні, ділиться та навчає. Окрім ...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимізує репутацію вашого відправника та розташування папки "Вхідні". Якщо Allegrow працює разом із вашою системою автоматизації маркетингу/залучення до продажів, ви можете збільшити відсоток надісланих вами електронних листів, які надходять до пріоритетної папки "Вхідні", а не до папки зі...
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai — це не просто штучний інтелект. Наші спеціально розроблені рішення для видавців поєднують досвід і технології, щоб надавати продукти, які оптимізують бізнес-дані, надають статистичні дані та оптимізують дохід. Наш основний продукт поєднує в собі інноваційні методи бізнес-аналітики, генерув...
Momently
momently.com
Створюйте спеціальні звіти для фірмових або спонсорованих кампаній за лічені секунди. Використовуйте аналітику вмісту та API, щоб залучати своїх читачів, надаючи відповідний вміст.
Event Registry
eventregistry.org
Використовуйте потужність штучного інтелекту, щоб перетворити вміст новин на корисну інформацію Event Registry є провідною у світі інформаційною платформою, яка дає змогу організаціям відстежувати світові події та аналізувати їхній вплив.
DISQO
disqo.com
DISQO — це платформа CX для розуміння кожного клієнта. Підприємства довіряють DISQO приймати кращі рішення для кожного клієнта, точки взаємодії та результату. Продукти DISQO для вимірювання реклами, відгуків клієнтів і доступу до аудиторії створені за допомогою мільйонів споживачів на найбільшій у г...
Vestorly
vestorly.com
Механізм управління вмістом Vestorly дозволяє організаціям знаходити, фільтрувати та персоналізувати потрібний вміст для потрібної людини в потрібний час.
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest — це платформа, яка допоможе вам контролювати кожен аспект вашої присутності в Інтернеті. Завдяки зручній платформі, яка не дасть вам заплутатися серед 15 різних інструментів керування, ми спрощуємо ваші завдання. Щоб дати вам повну картину вашої роботи, UrbiQuest об’єднує всю відповідну і...
Revuze
revuze.it
Revuze є лідером у сфері генеративного аналізу штучного інтелекту для онлайн-оглядів, що революціонізує світ споживчої думки. Завдяки багаторічному досвіду використання навчання LLM Revuze розкриває повний потенціал інформації від перевірених покупців із багатьох джерел електронної комерції. Наші пе...
Knotch
knotch.com
Платформа Content Intelligence від Knotch визначає, який вміст працює та чому, тож ви можете витрачати менше часу на здогади та більше на дії. Нам довіряють маркетингові групи, що керуються даними
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переосмислює процеси продажів, маркетингу та обслуговування, щоб команди могли працювати ефективніше та швидше для отримання оптимальних результатів. Завдяки складним функціям, керованим штучним інтелектом, і автоматизації, які підтримують кожну фазу процесу купівлі, Bigtincan ...
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly — це аналітична платформа, створена для контенту та розроблена з переконанням, що найуспішнішими є компанії з найкращим контентом. Однак перемогти у світі цифрового контенту нелегко. Вам потрібно створити петлі зворотного зв’язку та прислухатися, хоча й до даних, до того, що вам говорить ау...
Conductor
conductor.com
Conductor — провідна у світі платформа для SEO та органічного маркетингу. Корпоративна платформа SEO та контент-маркетингу від Conductor розроблена, щоб допомогти брендам забезпечити технічну оптимізацію веб-сайтів для рейтингу в пошукових системах, покращити існуючі сторінки та створити новий вміст...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer — це комплексна аналітична платформа, розроблена, щоб допомогти компаніям отримати максимальну віддачу від своїх інвестицій у цифровий маркетинг. Наша платформа дозволяє компаніям будь-якого розміру переглядати всю свою статистику про соціальні, пошукові, платні та веб-продукцію на єдиній,...
Marfeel
marfeel.com
Marfeel – це платформа аналізу контенту, яка допомагає видавцям і медіакомпаніям зрозуміти свій трафік, читачів і передплатників. Платформа Marfeel допомагає видавцям побудувати синергію та узгодити команди за допомогою обґрунтованих рішень, щоб розкрити весь потенціал свого вмісту та аудиторії. У ш...