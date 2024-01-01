Weather Belgium - RMI

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The weather in Belgium. The Royal Meteorological Institute of Belgium (French: Institut Royal Météorologique de Belgique or IRM; Dutch: Koninklijk Meteorologisch Instituut van België or KMI) is a Belgian federal institute engaged in scientific research in the field of meteorology.

Вебсайт: meteo.be

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