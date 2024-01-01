We Are Teachers

We Are Teachers

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Вебсайт: weareteachers.com

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WeAreTeachers — це більше, ніж веб-сайт, це горда спільнота педагогів — 3 мільйони — які діляться ідеями, ресурсами та історіями про дивовижні речі, які відбуваються в класах по всій країні. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти інноваціям в освіті через співпрацю та підключення до найефективніших ресурсів класу.

Вебсайт: weareteachers.com

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