Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «We Are Teachers» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

WeAreTeachers — це більше, ніж веб-сайт, це горда спільнота педагогів — 3 мільйони — які діляться ідеями, ресурсами та історіями про дивовижні речі, які відбуваються в класах по всій країні. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти інноваціям в освіті через співпрацю та підключення до найефективніших ресурсів класу.

Вебсайт: weareteachers.com

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