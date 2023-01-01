Альтернативи - WBudget
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Найкращий інструмент керування клієнтами для фрілансерів і малого бізнесу. Розумніше виставлення рахунків, пропозиції, відстеження часу, платежі та контракти Раніше AND.CO.
Dropbox DocSend
docsend.com
Спробуйте нашу безпечну платформу обміну документами безкоштовно. Миттєво дізнайтеся, коли відкриваються документи та які сторінки читаються.
Bonsai
hellobonsai.com
Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.
Better Proposals
betterproposals.io
Надсилайте професійні бізнес-пропозиції вдвічі швидше за допомогою Better Proposals. Укладайте більше угод із глибокою аналітикою та цифровими підписами.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO надає програмне забезпечення RFP, яке допомагає покращити процес пропозиції щодо продажу. Заплануйте демонстрацію, щоб негайно скоротити час відповіді на запит пропозиції.
Proposify
proposify.com
Програмне забезпечення для пропозицій, яке дає лідерам продажів контроль і бачення найважливіших етапів їхнього процесу продажів. Спробуйте Proposify безкоштовно протягом 14 днів.
Canopy
canopytax.com
Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, яке включає CRM, керування документами, програму клієнтського порталу, робочий процес, платежі, час і виставлення рахунків.
Qwilr
qwilr.com
Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.
Quotient
quotientapp.com
Тисячі компаній вибирають Quotient, щоб надати своїм клієнтам 5-зіркові пропозиції. Quotient організує ваш процес продажів і допоможе вам виглядати добре.
Nusii
nusii.com
Припиніть боротьбу з Word, InDesign і PDF-файлами. Nusii дозволяє щоразу створювати гарні пропозиції за менший час.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.
Loopio
loopio.com
Змініть процес відповіді на ваші пропозиції — і дайте волю своєму зростанню. Дізнайтеся, чому понад 800 компаній використовують Loopio для відповідей на запити пропозицій, DDQ та анкети безпеки.
Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.
Ansarada
ansarada.com
Завжди досягайте найкращого результату за допомогою передових рішень Ansarada Virtual Data Room. Залиште застарілі кімнати даних і приєднайтеся до провідних світових торговців зараз.
Momenteo
momenteo.com
Зручне бухгалтерське рішення, призначене для фрілансерів, щоб відстежувати вашу роботу, витрати, подорожі тощо.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Провідна платформа продажів на місцях тепер із гейміфікацією Гейміфікація — це революційний набір інструментів, який перетворює дані на значно покращену продуктивність представників, підвищуючи здатність вашої команди продажів до успіху на цілих 107%. Відчуйте це зараз, ексклюзивно на платформі Sal...
DocSales
docsales.com
Ви закриваєте угоди. Ми поставили їх на автопілот. DocSales дозволяє вам створювати пропозиції та контракти за допомогою обраної вами CRM без натискань і зусиль.
Jiga
jiga.io
Синхронізуйте своїх постачальників із комунікаційним стеком вашої організації. Автоматизуйте запити пропозицій, замовлення на замовлення та відстеження статусу замовлень.
Bidsketch
bidsketch.com
Програмне забезпечення для пропозицій Bidsketch дозволяє створювати, електронно підписувати та відстежувати професійні пропозиції клієнтів за 50% менше часу.
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA's free estimation tools will help you create a detailed project scope in very little time and ensure that your project stays within the budget.
Proposable
proposable.com
Proposable empowers your company to create, track, and sign all your proposals without the headaches. From creating and sending trackable web-based proposals to closing the deal with integrated eSignatures, Proposable automates the entire proposal process.
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink — це динамічний хмарний інструмент керування пропозиціями, який об’єднує шість основних бізнес-додатків в одне програмне забезпечення, щоб допомогти малим і корпоративним групам пропозицій автоматизувати процес пропозицій. Zbizlink — все включено. Це більше, ніж просто інструмент керування ...
Scaido.io
scaido.io
Сервіс для автоматизації бізнес-процесів продажів, який прискорює та спрощує підготовку котирувань, кошторисів та комерційних пропозицій у поєднанні з вашою CRM-системою, наприклад Pipedrive або HubSpot
Propoze
propoze.app
Propoze — це просте у користуванні програмне забезпечення для керування пропозиціями, яке дозволяє користувачам швидко створювати пропозиції продажу та ділитися ними. Він виділяється серед конкурентів своєю простотою і зручністю використання. Конструктор пропозицій із функцією перетягування допомага...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (раніше Diligend) — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення, який допомагає інституційним інвесторам, інвестиційним консультантам і інвестиційним менеджерам відповідати суворим вимогам щодо збору даних, аналізу, обміну, звітності та відповідності на кожному етапі житт...
Proposeful
proposeful.com
Proposeful — ідеальне рішення для надсилання пропозицій і контрактів, відстеження, коли клієнти їх відкривають, і швидшого закриття продажів за допомогою електронного підпису.
Pitch Power
pitchpower.ai
Створюйте пропозиції щодо бізнес-послуг і знаходьте потенційних клієнтів для вашого незалежного агентства чи підприємства за допомогою налаштованого програмного забезпечення зі штучним інтелектом Pitch Power. Економити час. Збільшити гучність. Конвертуйте більше. Відиграйте свій час.
Estii
estii.com
Програмне забезпечення для оцінки для постачальників рішень. Estii допомагає підприємствам сфери послуг оцінювати, оцінювати та вигравати більш прибутковий бізнес. Команди відділу продажів, рішень і доставки можуть співпрацювати над оцінками в режимі реального часу, повторюючи обсяг і графік і миттє...
Bidhive
bidhive.com
Плануйте, керуйте та відстежуйте діяльність вашої компанії з керування ставками в одному місці. Bidhive розроблено спеціально для того, щоб допомогти організаціям об’єднати команди продажів, попередніх угод і тендерних пропозицій, щоб зробити оперативний процес ставок швидшим і ефективнішим. Ми йдем...
Apropo
apropo.io
Apropo — це інструмент автоматизації пропозицій спеціально для компаній і спеціалістів з розробки програмного забезпечення. Зробіть кошториси своїх проектів точнішими, виграйте більше угод і ніколи більше не прогадайте бюджет завдяки звітам про оцінку в реальному часі та реальність.
uman.ai
uman.ai
Використовуючи AI Assistant від uman, компанії можуть оптимізувати ключові бізнес-функції, такі як створення пропозицій, підтримка клієнтів і адаптація співробітників. Він усуває бар’єри даних і підвищує доступність і можливість повторного використання інформації всередині компанії. Результатом стає...
Tango
tangoagreements.com
Програмне забезпечення для залучення клієнтів для креативних агентств. Оптимізуйте затвердження пропозицій, автоматизуйте виставлення рахунків і оплату, а також спростіть придбання додаткових послуг.
DeepStream
deep.stream
Завдяки DeepStream ви нарешті зможете позбавити свою команду із закупівель від марнування часу на виконання джерела для укладання контрактів на процеси за допомогою ручних інструментів і повернути їх до стратегічної роботи, яка збільшить цінність бізнесу. Як найкраща у своєму класі платформа електро...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner — це інструмент SaaS для автоматизації керування резюме та прикладами для ставок і пропозицій. За допомогою CV Partner ви можете адаптувати резюме вашої компанії та минулі проекти/справи для тендерів, пропозицій або запитів на пропозиції. Крім того, інструмент дозволяє без зусиль адаптува...
Storydoc
storydoc.com
Легко створюйте приголомшливі інтерактивні колоди, які підвищують зацікавленість. Перейдіть від статичних PDF-файлів до ефективного забезпечення, яке оживить вашу історію.
Tilkee
tilkee.com
Tilkee стимулює ваш бізнес, надаючи можливості вашим відділам продажів і маркетингу за допомогою надійних і практичних даних. Tilkee підвищує ефективність відділів продажів і маркетингу та генерує дані для організацій, щоб краще взаємодіяти з потенційними клієнтами. Використовуючи інноваційні інстру...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals — це онлайн-інструмент керування пропозиціями, який дозволяє відділу продажів створювати приголомшливі пропозиції за допомогою інтерактивних пропозицій та електронного підпису, щоб вразити потенційних клієнтів. Використовуйте статистику пропозицій, щоб укладати більше угод.
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративна платформа допомагає вам легко керувати робочими просторами ділових відносин для кожного з ваших потенційних клієнтів, клієнтів і партнерів, де ви можете планувати, зустрічатися та ділитися матеріалами в одному місці. Виховуйте лідерів ефективніше, пропонуйте та укладайте угоди швид...
RFP360
rfp360.com
RFP360 дає змогу командам із пошуку та закупівель централізувати процес видачі запитів — збирати інформацію, оцінювати пропозиції та працювати з колегами та постачальниками в єдиному цифровому робочому просторі. Крім того, що клієнти роблять розумніший вибір при купівлі, клієнти підвищують ефективні...
Ombud
ombud.com
Створена на основі досвіду в розробці продажів і управлінні реагуванням, Ombud обслуговує команди RevOps на рівні підприємства. Наша платформа поєднує в собі співпрацю над вмістом, управління проектами та машинне навчання, щоб оптимізувати створення документації з продажу та розвитку бізнесу, орієнт...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs – це постачальник програмного забезпечення для керування пропозиціями на основі штучного інтелекту, розташованого в Сіетлі, штат Вашингтон, який автоматизує створення критичних відповідей на запити пропозицій і пропозицій, які виділяються та виграють угоди. Компанія підтримує корпоративні ...
Minoa
minoa.io
Minoa – це платформа створення цінностей у Сан-Франциско, яка допомагає командам продажів будувати бізнес-кейси, які сприяють вищій ефективності продажів і більшим угодам. У часи, коли відділи закупівель і фінансів ретельно перевіряють більше угод, забезпечення рентабельності інвестицій і надійне ді...
ProPricer
propricer.com
ProPricer — це програмне забезпечення для ціноутворення пропозицій, створене для створення рішень для досягнення максимальної ефективності та точності при розробці, поданні, оцінці, обговоренні та аудиті ціноутворення пропозицій. ProPricer дає державним підрядникам змогу швидко та легко створювати і...
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress — це веб-додаток SaaS, який дозволяє компаніям автоматизувати процес оцінки продажів за допомогою новітніх інтернет-технологій. Торговий персонал може легко та швидко створювати пропозиції щодо продажу, які є більш детальними, точними та містять маркетингову інформацію про продукт. Кор...
Pricefx
pricefx.com
Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та потребують точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рі...
RevOps
revops.io
RevOps — це сучасна платформа Deal Desk із простою місією: дозволити компаніям створювати масштабовану операцію Deal Desk, яка допомагає їхнім торговим організаціям швидше укладати більше угод, уніфікувати брендинг, зменшити кількість помилок у контрактах і забезпечити централізоване сховище угод. *...
Vartana
vartana.com
Vartana — це комплексна платформа для закриття продажів і фінансування корпоративних продажів B2B, яка спрощує те, як торгові представники закривають угоди та платять покупці, спрощуючи процес закриття та усуваючи відстрочку термінів платежу.
Clientary
clientary.com
Clientary — це повноцінна програма для вашої команди, яка дозволяє керувати проектами, годинами, пропозиціями, потенційними клієнтами, рахунками-фактурами, платежами, персоналом і клієнтами. Припиніть боротьбу з одноразовими файлами документів, шаблонами та відключеними програмами. Clientary допомаг...
Revv
revv.so
Revv розширює межі автоматизації документообігу та робочих процесів. Revv дає вам можливість створювати документи зі своєї багатої бібліотеки шаблонів або завантажувати та надсилати зовнішні документи WORD/PDF для електронних підписів. Крім того, він пропонує різні типи підписів для всіх можливих сц...
Zomentum
zomentum.com
Прискорюйте укладання угод і збільшуйте дохід за допомогою програми прискорення продажів, створеної виключно для технологічних партнерів. Універсальний Zomentum Grow створений, щоб імітувати ваш спосіб продажу. За допомогою Grow ви можете автоматизувати виснажливі завдання з продажу, щоб зберегти мо...
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ допомагає компаніям корпоративних технологій швидко й легко складати пропозиції професійних послуг. Ми ідеально підходить для команд, які продають складні послуги, але мають проблеми з точністю та своєчасністю. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизує спосіб продажу посл...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition — це комплексна платформа для професійних послуг, яка дозволяє підприємствам отримувати гроші швидше та працювати ефективніше. Ignition автоматизує та оптимізує пропозиції, угоди з клієнтами, виставлення рахунків і збирання платежів, щоб покласти кінець простроченням платежів, роботі без ра...
Acquirell
acquirell.com
Acquirell — це пакет технологій закупівель, розроблений спеціально для малого та середнього бізнесу, який дозволяє збільшити реальну вартість за рахунок автоматизації процесу закупівель в одній системі. Продукт вирішує такі проблеми, з якими стикається малий і середній бізнес у сфері закупівель: *Не...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо
Oneflow
oneflow.com
Менше адмін контракту. Більше контрактної магії. Будьте ефективнішими за допомогою справді цифрових контрактів Oneflow, які роблять роботу швидшою, а життя — легшим.
GetAccept
getaccept.com
З легкістю задовольніть свої потреби в цифрових продажах за допомогою нашого комплексного програмного забезпечення! Зареєструйте свій безкоштовний обліковий запис сьогодні та швидше укладайте угоди.
DealHub.io
dealhub.io
Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.