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У цьому стовпці можна переглянути всі останні новини про злочини, останні висновки, вироки суду тощо. WAVY-TV 10 — це найяскравіше джерело безперервного висвітлення новин про Hampton Roads у Вірджинії та північно-східній частині Північної Кароліни, про погоду, дорожній рух і спорт.

Вебсайт: wavy.com

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