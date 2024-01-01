Waterplan

Waterplan

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Вебсайт: waterplan.com

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Платформа сталого водопостачання для вимірювання, реагування та звітування про водні ризики. - Отримайте доступ до найкращих у своєму класі даних про ризики води та досвіду роботи з водою - Заощаджуйте час від збору даних про воду до звітування та виконання дій - Співробітництво із зацікавленими сторонами для вжиття заходів щодо ризиків, пов’язаних із водою

Вебсайт: waterplan.com

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