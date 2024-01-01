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Washington City Paper – ваше джерело місцевих новин. Починаючи з 1981 року, наша журналістика та події об’єднують корінних і новоприбулих округу Колумбія в Округ та між собою. За підтримки наших членів ми досліджуємо місто, яке ми всі любимо – розслідуємо корупцію та викриваємо правопорушення, аналізуємо найбільші проблеми округу, притягуємо до відповідальності обраних чиновників і водночас висвітлюємо нашу багату їжу, мистецтво та спортивні сцени з відзначеним нагородами дизайном і фотографією.

Вебсайт: washingtoncitypaper.com

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