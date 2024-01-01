The Washington Blade був заснований у 1969 році як чорно-білий інформаційний бюлетень для громади, який розповсюджувався в барах округу Колумбія. У жовтні 2009 року Blade відсвяткував своє 40-річчя як джерело новин, відзначене нагородами, з великою кількістю прихильників у пресі та в Інтернеті. Читачі як у країні, так і в усьому світі почали покладатися на неперевершене висвітлення ЛГБТ-новин у Blade, що принесло газеті назву «рекордної газети для ЛГБТ-спільноти».

Вебсайт: washingtonblade.com

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