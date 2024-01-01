Альтернативи - Warrant
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
Apigee
google.com
Apigee, частина Google Cloud, допомагає провідним компаніям розробляти, захищати та масштабувати інтерфейси прикладного програмування (API). Спробуйте Apigee безкоштовно.
Stoplight
stoplight.io
Використовуючи Stoplight, ви можете створювати описи OpenAPI, документацію, імітаційні сервери набагато швидше, ніж інші інструменти API, без спеціальних знань на одній централізованій платформі.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — це платформа без коду нового покоління для автоматизації бізнес-процесів і створення нативних додатків для Інтернету та мобільних пристроїв із генерацією коду.
Mockaroo
mockaroo.com
Безкоштовний генератор тестових даних і інструмент імітації API – Mockaroo дозволяє створювати власні набори даних CSV, JSON, SQL і Excel для тестування та демонстрації вашого програмного забезпечення.
Tray.io
tray.io
Tray.io — це найдосконаліша інтеграційна платформа для підключення інструментів, які ви використовуєте щодня. Легко оптимізуйте процеси за допомогою нашого візуального редактора робочих процесів. Створюйте за допомогою кліків або кодів.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Приєднуйтесь до тисяч розробників, які використовують SwaggerHub для створення та розробки чудових API. Зареєструйтеся або увійдіть сьогодні.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic — це компанія з комерційного програмного забезпечення, яка надає інструменти Integration Platform as a Service (iPaaS) для підключення хмарних джерел даних, SaaS-додатків і локальних програмних програм для бізнесу. SnapLogic зі штаб-квартирою в Сан-Матео, штат Каліфорнія, була заснована в ...
Workato
workato.com
Workato, лідер Gartner MQ, — це більше, ніж iPaaS. Це платформа інтелектуальної автоматизації, яка може використовуватися як бізнесом, так і ІТ. Він підтримує тисячі корпоративних і робочих випадків використання, тож ви можете автоматизувати все.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...
Backendless
backendless.com
Візуальна платформа розробки додатків, яка робить додатки інтуїтивно зрозумілими для створення та легкими в управлінні, код не потрібен.
elastic.io
elastic.io
Платформа гібридної інтеграції на основі мікросервісів для синхронізації даних у реальному часі між різними хмарними та локальними програмами, платформами та базами даних.
People Data Labs
peopledatalabs.com
У People Data Labs ми створюємо найбільше та найточніше джерело правдивих даних про людей. Ми надаємо набір даних резюме, контактів, соціальної та демографічної інформації для понад 1,5 мільярда унікальних людей, які надаються вам у потрібному вам масштабі. Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний ...
Zuplo
zuplo.com
Швидше надсилайте якісні API: API-шлюз Zuplo допомагає малим і великим командам створювати швидкі та безпечні API, які мають кардинальний досвід розробника.
Kong
konghq.com
Kong – це компанія, що займається підключенням до хмари для керування API та мікросервісами. Наша платформа об’єднує шлюз API, Ingress і Service Mesh в одному рішенні для розробників.
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...
Jitterbit
jitterbit.com
Підключіть SaaS, локальні та хмарні додатки, миттєво впроваджуючи інтелект у будь-який бізнес-процес. Дізнайтеся більше про інтеграцію API з Jitterbit.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клі...
Checkly
checklyhq.com
Чудовий активний моніторинг для розробників. Checkly — це платформа моніторингу API та E2E для сучасного стеку: програмована, гнучка та любляча JavaScript.
Formcarry
formcarry.com
Ваша <form>, але вона насправді працює. Перетворіть свою <форму> HTML на щось повністю функціональне Отримуйте сповіщення електронною поштою, завантажуйте файли, інтегруйте з іншими програмами. 3 хвилини для налаштування та вільного використання.
Userparser
userparser.com
Userparser is user-agent parser and IP-address lookup API that transforms user agent and ip address to detailed analytical data. User agent parsers and IP lookup APIs are two tools that can be used to help identify a user’s location. User agent parsers work by looking at the information contained in...
RSS API
rssapi.net
Parse RSS, ATOM and JSON-Feeds easily via REST API and receive new items via Webhooks!
Hyphen API
hyphenapi.com
Collection of Ready To Use APIs for Developers and Businesses. Can be integrated directly via simple REST API call .
broadpeak.io
broadpeak.io
broadpeak.io is a video API-based platform that offers content providers, pay-TV operators, and OTT service providers an easy, fast, and reliable way to deliver advanced streaming quality to their subscribers. It adapts the streams in real-time, so viewers get the right ones automatically. It person...
APItoolkit
apitoolkit.io
Transform your tech team's API managements with APIToolkit. Our platform delivers real-time monitoring, error tracking, and performance insights, ensuring your APIs run flawlessly, and that your outbound API integrations don't impact your business with breaking changes. Help your support teams inves...
Apitally
apitally.io
Apitally provides a simple SaaS solution for REST API monitoring with a focus on data privacy and affordability. It is super easy to set up and use for new and existing projects using Python or Node.js and never collects sensitive data. API traffic monitoring & analytics: Keep track of API requests,...
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data is a leading data provider with 10 APIs across major search and eCommerce sites. Most data sources are expensive and limited in scope, making it difficult to identify insights that actually help your business grow. We provide reliable, robust, real-time data to organizations that want t...
Pellerex
pellerex.com
An ecosystem of Standalone and Managed Foundations, APIs, and Live Services to help you build and transform software rapidly. Our foundations will accelerate your time to market by many months, and our APIs will help you focus on your product and not the surrounding infrastructure. Pellerex is a Clo...
ModelsLab
modelslab.com
Doing the groundwork for making AI more accessible. Models Lab is a suite of APIs that make it easy for businesses to create visual content. Our APIs are easy to use and integrate with various applications, making it possible for businesses of all sizes to take advantage of our services.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly is a cloud-based platform designed to help developers create, manage, and simulate mock APIs for development and testing purposes. It offers a range of features that set it apart from other mocking tools, such as AI integration for data generation, mock diffs to track changes, and a Chrome e...