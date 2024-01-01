Warrant

Warrant

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Вебсайт: warrant.dev

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Warrant — це служба авторизації з відкритим вихідним кодом, яка допомагає розробникам впроваджувати та застосовувати контроль доступу у своїх програмах. Warrant служить спеціальною централізованою платформою для обробки авторизації користувачів і контролю доступу, щоб групи інженерів могли зосередитися на створенні своїх основних продуктів.

Вебсайт: warrant.dev

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