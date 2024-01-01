WarpBuild

WarpBuild

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Вебсайт: warpbuild.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Отримайте на 30% швидше та на 50% дешевше CI-складання за 30 секунд за допомогою хмарних програм WarpBuild для Github Actions. Оптимізуйте свій життєвий цикл розробки програмного забезпечення за допомогою звітів DORA, SPACE і аналізу на основі штучного інтелекту.

Вебсайт: warpbuild.com

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