Альтернативи - Wallester

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...

Venmo

Venmo

venmo.com

Оплата. Платять. Магазин. Поділіться. Venmo — це цифровий гаманець, який робить гроші простішими для всіх, від студентів до малого бізнесу. Понад 60 мільйонів людей використовують додаток Venmo для швидких, безпечних соціальних платежів.

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Xero

Xero

xero.com

Xero — це державна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австра...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity – це американська компанія, яка надає хмарне програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати та управління людським капіталом. З моменту заснування в 1997 році вона базується в штаті Іллінойс.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom пропонує онлайн-послуги з нарахування заробітної плати та програмне забезпечення для великих і малих підприємств для управління всім життєвим циклом працевлаштування, від найму до виходу на пенсію.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — це бухгалтерське програмне забезпечення, яким керує компанія 2ndSite Inc. в основному для малого та середнього бізнесу. Це веб-модель програмного забезпечення як послуги (SaaS), до якої можна отримати доступ через робочий стіл або мобільний пристрій. Компанія була заснована в 2003 році...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling об’єднує заробітну плату, переваги, відділ кадрів, ІТ тощо, щоб ви могли керувати всіма операціями своїх співробітників в одному місці — від реєстрації до звільнення.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Найкраще програмне забезпечення для керування клієнтами для малого бізнесу. Швидше захищайте клієнтів за допомогою нашого комплексного інструменту керування проектами, виставленням рахунків і платежами. Безкоштовна 7-денна пробна версія.

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex, Inc. — це американський постачальник кадрових послуг, аутсорсингу заробітної плати та пільг для малого та середнього бізнесу. Зі штаб-квартирою в Рочестері, штат Нью-Йорк, компанія має понад 100 офісів, які обслуговують приблизно 670 000 клієнтів у США та Європі. У 2019 році Paychex зайнял...

Mercury

Mercury

mercury.com

Повний фінансовий пакет для побудови вашої компанії. Масштабуйте за допомогою банківських рахунків, застрахованих FDIC, дебетових карток і потоків платежів у 3 кліки.

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Звіти про витрати, простий спосіб. Zoho Expense — це програмне забезпечення для онлайн-звітування про витрати, створене спеціально для компаній у всьому світі для автоматизації створення звітів про витрати, оптимізації затвердження та здійснення швидкого відшкодування.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...

Deskera

Deskera

deskera.com

Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу

Qonto

Qonto

qonto.com

Neobank для малого та середнього бізнесу та фрілансерів. Qonto надає повнофункціональний бізнес-акаунт із спрощеним потоком обліку.

Pleo

Pleo

pleo.io

Рішення для ділових витрат, яке дає змогу вашим співробітникам робити більше. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які довіряють Pleo, щоб спростити оплату за роботу

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Як ви керуєте своєю бухгалтерською фірмою. Робота, клієнти, планування та спілкування в одному місці. Незалежно від того, працює ваша команда в офісі чи віддалено, ви разом із Karbon.

Ramp

Ramp

ramp.com

Рости більше. Витрачайте менше. Корпоративні корпоративні картки створені з нуля, щоб заощаджувати гроші вашої компанії: випускайте необмежені картки та усувайте перевитрати за допомогою наших розширених звітів про заощадження та 1,5% повернення готівки на все.

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com є постачальником хмарного програмного забезпечення, яке автоматизує бек-офісні фінансові операції для малого та середнього бізнесу. Платформа Bill.com з’єднує компанії з їхніми постачальниками та клієнтами, допомагаючи їм керувати притоками та відтоками грошових коштів. Основні конкуренти в...

Dext

Dext

dext.com

Dext робить бухгалтерів і компанії, які ви консультуєте, продуктивнішими, прибутковими та ефективнішими завдяки кращим даним і розумінням.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Надайте своєму бізнесу можливість здійснювати швидкі, прості міжнародні платежі з низькими комісіями в різних валютах. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис сьогодні.

Melio

Melio

meliopayments.com

Сплачуйте та отримуйте гроші за рахунками швидко, просто та без будь-яких звичайних витрат. Збільште грошовий потік і зменшіть труднощі за допомогою Melio Payments.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

Core централізує облікові та проектні дані фірм, що надають професійні послуги, на одній чудовій хмарній платформі. Поєднуючи інструменти бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, відстеження часу та витрат і управління проектами, Core полегшує ведення вашого бізнесу з більшою прибутковістю. Він...

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo — це універсальна платформа для подорожей і витрат. Бронюйте відрядження та надсилайте або затверджуйте заявки на витрати в режимі реального часу. Отримайте безкоштовну демонстрацію зараз!

Thryv

Thryv

thryv.com

Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.

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