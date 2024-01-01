Альтернативи - Wallester
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...
Venmo
venmo.com
Оплата. Платять. Магазин. Поділіться. Venmo — це цифровий гаманець, який робить гроші простішими для всіх, від студентів до малого бізнесу. Понад 60 мільйонів людей використовують додаток Venmo для швидких, безпечних соціальних платежів.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Xero
xero.com
Xero — це державна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австра...
Paylocity
paylocity.com
Paylocity – це американська компанія, яка надає хмарне програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати та управління людським капіталом. З моменту заснування в 1997 році вона базується в штаті Іллінойс.
Paycom
paycom.com
Paycom пропонує онлайн-послуги з нарахування заробітної плати та програмне забезпечення для великих і малих підприємств для управління всім життєвим циклом працевлаштування, від найму до виходу на пенсію.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це бухгалтерське програмне забезпечення, яким керує компанія 2ndSite Inc. в основному для малого та середнього бізнесу. Це веб-модель програмного забезпечення як послуги (SaaS), до якої можна отримати доступ через робочий стіл або мобільний пристрій. Компанія була заснована в 2003 році...
Rippling
rippling.com
Rippling об’єднує заробітну плату, переваги, відділ кадрів, ІТ тощо, щоб ви могли керувати всіма операціями своїх співробітників в одному місці — від реєстрації до звільнення.
HoneyBook
honeybook.com
Найкраще програмне забезпечення для керування клієнтами для малого бізнесу. Швидше захищайте клієнтів за допомогою нашого комплексного інструменту керування проектами, виставленням рахунків і платежами. Безкоштовна 7-денна пробна версія.
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc. — це американський постачальник кадрових послуг, аутсорсингу заробітної плати та пільг для малого та середнього бізнесу. Зі штаб-квартирою в Рочестері, штат Нью-Йорк, компанія має понад 100 офісів, які обслуговують приблизно 670 000 клієнтів у США та Європі. У 2019 році Paychex зайнял...
Mercury
mercury.com
Повний фінансовий пакет для побудови вашої компанії. Масштабуйте за допомогою банківських рахунків, застрахованих FDIC, дебетових карток і потоків платежів у 3 кліки.
Zoho Expense
zoho.com
Звіти про витрати, простий спосіб. Zoho Expense — це програмне забезпечення для онлайн-звітування про витрати, створене спеціально для компаній у всьому світі для автоматизації створення звітів про витрати, оптимізації затвердження та здійснення швидкого відшкодування.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...
Deskera
deskera.com
Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу
Qonto
qonto.com
Neobank для малого та середнього бізнесу та фрілансерів. Qonto надає повнофункціональний бізнес-акаунт із спрощеним потоком обліку.
Pleo
pleo.io
Рішення для ділових витрат, яке дає змогу вашим співробітникам робити більше. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які довіряють Pleo, щоб спростити оплату за роботу
Karbon
karbonhq.com
Як ви керуєте своєю бухгалтерською фірмою. Робота, клієнти, планування та спілкування в одному місці. Незалежно від того, працює ваша команда в офісі чи віддалено, ви разом із Karbon.
Ramp
ramp.com
Рости більше. Витрачайте менше. Корпоративні корпоративні картки створені з нуля, щоб заощаджувати гроші вашої компанії: випускайте необмежені картки та усувайте перевитрати за допомогою наших розширених звітів про заощадження та 1,5% повернення готівки на все.
Bill.com
bill.com
Bill.com є постачальником хмарного програмного забезпечення, яке автоматизує бек-офісні фінансові операції для малого та середнього бізнесу. Платформа Bill.com з’єднує компанії з їхніми постачальниками та клієнтами, допомагаючи їм керувати притоками та відтоками грошових коштів. Основні конкуренти в...
Dext
dext.com
Dext робить бухгалтерів і компанії, які ви консультуєте, продуктивнішими, прибутковими та ефективнішими завдяки кращим даним і розумінням.
Bonsai
hellobonsai.com
Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
Airwallex
airwallex.com
Надайте своєму бізнесу можливість здійснювати швидкі, прості міжнародні платежі з низькими комісіями в різних валютах. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис сьогодні.
Melio
meliopayments.com
Сплачуйте та отримуйте гроші за рахунками швидко, просто та без будь-яких звичайних витрат. Збільште грошовий потік і зменшіть труднощі за допомогою Melio Payments.
BQE Core
bqe.com
Core централізує облікові та проектні дані фірм, що надають професійні послуги, на одній чудовій хмарній платформі. Поєднуючи інструменти бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, відстеження часу та витрат і управління проектами, Core полегшує ведення вашого бізнесу з більшою прибутковістю. Він...
Rydoo
rydoo.com
Rydoo — це універсальна платформа для подорожей і витрат. Бронюйте відрядження та надсилайте або затверджуйте заявки на витрати в режимі реального часу. Отримайте безкоштовну демонстрацію зараз!
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.