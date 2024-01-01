Альтернативи - Vuleads
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — це платформа для розміщення, обміну та надання послуг відео зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Vimeo працює без реклами, натомість отримує дохід, надаючи плани підписки для виробників відеовмісту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SaaS) із інструментами для створення, редагування т...
Loom
loom.com
Записуйте та діліться відеоповідомленнями з екрана, камери чи обох. Швидше, ніж введення електронного листа або зустріч у прямому ефірі. Безкоштовно використовувати на Mac, Windows, Chrome, iOS і Android.
Descript
descript.com
Записуйте, транскрибуйте, редагуйте, мікшуйте, співпрацюйте та опануйте своє аудіо та відео за допомогою Descript. Завантажити безкоштовно →.
Synthesia
synthesia.io
Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, дешевий і масштабований. Створюйте захоплюючі відео з доповідачами прямо з вашого браузера
Dropbox DocSend
docsend.com
Спробуйте нашу безпечну платформу обміну документами безкоштовно. Миттєво дізнайтеся, коли відкриваються документи та які сторінки читаються.
Zight
zight.com
Програма для запису екрана CloudApp для Mac і ПК. Записуйте відео, веб-камеру, GIF-файли, знімайте екран і миттєво діліться ним у хмарі.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення аудіо та відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає професійним подкастерам і аматорам створювати, редагувати та розповсюджувати подкасти високої якості за лічені секунди. Місія компанії полягає в тому, щоб демократизувати доступ до телемовлення за допом...
Rewatch
rewatch.com
Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa — це платформа для розміщення фотографій і відео, яка пропонує різноманітні дизайни для слайд-шоу, фотогалерей, відеоплеєрів, рішень для розміщення приватного відео тощо.
Grain
grain.com
Записуйте, транскрибуйте, кліпуйте та діліться відео з Zoom у реальному часі. Важливий інструмент для сучасних команд.
Hippo Video
hippovideo.io
Провідна платформа для обміну відеоповідомленнями, якій віддають перевагу команди, які працюють із клієнтами.
Panopto
panopto.com
Panopto — це компанія, що розробляє програмне забезпечення, яке надає програмне забезпечення для запису лекцій, трансляції екрану, потокового відео та керування відеовмістом, яке часто використовується в середовищах електронного навчання. Компанію було засновано у 2007 році як підрозділ Університету...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard – це компанія з розробки програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Кітченері, Онтаріо, яка створює програмне забезпечення для розміщення та аналізу продуктивності відео. Компанія була заснована в травні 2010 року.
Vowel
vowel.com
Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.
Claap
claap.io
МЕНШЕ ЗУСТРІЧ. БІЛЬШЕ РОБИТИ. Записуйте швидкі відео свого екрана, отримуйте контекстний відгук і приймайте рішення. Сучасний спосіб об’єднати гібридні команди.
Sendspark
sendspark.com
Спілкуйтеся з клієнтами за допомогою відео. Стимулюйте більше залучення. Будуйте людські стосунки. Збільште кількість конверсій електронної пошти.
BombBomb
bombbomb.com
Отримуйте кращі результати швидко та легко, додаючи відео до будь-якого електронного листа.
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
Створіть захоплююче відео разом із другом. Інші програми для відеодзвінків дозволяють вибирати між своїм обличчям і тим, на що ви дивитеся. За допомогою OOO ви можете знімати те, що відбувається перед вами, і ділитися своєю реакцією в реальному часі на тому самому екрані, щоб ви могли бути в центрі ...
Quickpage
quickpage.io
Quickpage — це відео-інструмент для відстеження продажів, який збільшує зацікавленість на 200%. Відеоелектронна пошта та текстові повідомлення – це майбутнє продажів.
Covideo
covideo.com
Записуйте, надсилайте та відстежуйте відеоелектронні листи та текстові повідомлення за лічені хвилини. Подолайте шум за допомогою Covideo – простого рішення, створеного для ефективнішого охоплення.
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal (раніше Screencast-O-Matic) надає інтуїтивно зрозумілі, ефективні інструменти та послуги для спільного створення та обміну відео, якими легко користуватися кожен, включаючи записувач екрана, знімок екрана, відеоредактор і відеохостингу. ScreenPal — важливе рішення для створення та обміну в...
Sendler
sendler.ai
Розширюйте свій бізнес за допомогою автоматично створених персоналізованих відео Прийміть нову еру комунікацій щодо продажів із персоналізованими відео на основі штучного інтелекту, які гарантують трансформаційний вплив.
Trainn
trainn.co
Платформа навчання клієнтів для сучасних команд. Створюйте відео про продукти та інтерактивні посібники, базу знань і Академію з тестами та сертифікатами – усе без залежності від дизайну та розробників.
Weet
weet.co
Інтерактивні навчальні відео – легко Weet — це найшвидший і найпростіший спосіб створення інтерактивних навчальних відео, робочих інструкцій, демонстраційних відео тощо...
VideoCom
videocom.com
VideoCom — це універсальна платформа для створення та обміну цікавими відеопрезентаціями, демонстраціями, посібниками, інструкціями та навчальними матеріалами. Це дозволяє робити записи екрану з озвученням і анотаціями, персоналізувати слайди, додаючи веб-камеру та різні мультимедіа, додавати інтера...
Shootsta
shootsta.com
Одна платформа для всіх ваших потреб у створенні відео Перетворіть спосіб спілкування за допомогою потужності відео. Створюйте якісний контент з економічною ефективністю в масштабі за допомогою набору програм і послуг Shootsta. Відвідайте shootsta.com Якісний відеоконтент у великих масштабах. Створю...
DeepHow
deephow.com
DeepHow — це перше рішення штучного інтелекту для збору ноу-хау та навчання кваліфікованих професій. Це, по суті, відеоплатформа та додаток для запису, який дозволяє організаціям записувати свої процеси на смарт-пристрій, завантажувати його на платформу через хмару, а потім використовувати штучний і...
Jumpshare
jumpshare.com
Jumpshare — це універсальна платформа візуальної комунікації, яка допомагає вам донести своє повідомлення за допомогою записів екрану, скріншотів і зображень GIF, якими можна миттєво ділитися. Наповнений потужними функціями обміну та надійним механізмом обробки, який може переглядати понад 200 форма...
Weezly
weezly.com
Weezly — це новаторська платформа, яка переосмислює спосіб спілкування компаній із потенційними клієнтами, поєднуючи ефективність планування з індивідуальним підходом до обміну відеоповідомленнями та універсальністю запису екрана. Розроблений для спрощення процесу охоплення, Weezly дає можливість ко...
TwentyThree
twentythree.com
TwentyThree — це комплексна платформа відеомаркетингу, яка надає широкий спектр функцій та інструментів, які допомагають організаціям створювати, керувати та аналізувати свій відеовміст і вебінари. Платформа має на меті надати командам змогу ефективніше використовувати відео для цілей маркетингу, ко...