Альтернативи - Vuleads

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo — це платформа для розміщення, обміну та надання послуг відео зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Vimeo працює без реклами, натомість отримує дохід, надаючи плани підписки для виробників відеовмісту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SaaS) із інструментами для створення, редагування т...

Loom

Loom

loom.com

Записуйте та діліться відеоповідомленнями з екрана, камери чи обох. Швидше, ніж введення електронного листа або зустріч у прямому ефірі. Безкоштовно використовувати на Mac, Windows, Chrome, iOS і Android.

Descript

Descript

descript.com

Записуйте, транскрибуйте, редагуйте, мікшуйте, співпрацюйте та опануйте своє аудіо та відео за допомогою Descript. Завантажити безкоштовно →.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, дешевий і масштабований. Створюйте захоплюючі відео з доповідачами прямо з вашого браузера

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Спробуйте нашу безпечну платформу обміну документами безкоштовно. Миттєво дізнайтеся, коли відкриваються документи та які сторінки читаються.

Zight

Zight

zight.com

Програма для запису екрана CloudApp для Mac і ПК. Записуйте відео, веб-камеру, GIF-файли, знімайте екран і миттєво діліться ним у хмарі.

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle — це платформа для створення аудіо та відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає професійним подкастерам і аматорам створювати, редагувати та розповсюджувати подкасти високої якості за лічені секунди. Місія компанії полягає в тому, щоб демократизувати доступ до телемовлення за допом...

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Cincopa — це платформа для розміщення фотографій і відео, яка пропонує різноманітні дизайни для слайд-шоу, фотогалерей, відеоплеєрів, рішень для розміщення приватного відео тощо.

Grain

Grain

grain.com

Записуйте, транскрибуйте, кліпуйте та діліться відео з Zoom у реальному часі. Важливий інструмент для сучасних команд.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Провідна платформа для обміну відеоповідомленнями, якій віддають перевагу команди, які працюють із клієнтами.

Panopto

Panopto

panopto.com

Panopto — це компанія, що розробляє програмне забезпечення, яке надає програмне забезпечення для запису лекцій, трансляції екрану, потокового відео та керування відеовмістом, яке часто використовується в середовищах електронного навчання. Компанію було засновано у 2007 році як підрозділ Університету...

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard – це компанія з розробки програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Кітченері, Онтаріо, яка створює програмне забезпечення для розміщення та аналізу продуктивності відео. Компанія була заснована в травні 2010 року.

Vowel

Vowel

vowel.com

Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.

Claap

Claap

claap.io

МЕНШЕ ЗУСТРІЧ. БІЛЬШЕ РОБИТИ. Записуйте швидкі відео свого екрана, отримуйте контекстний відгук і приймайте рішення. Сучасний спосіб об’єднати гібридні команди.

Sendspark

Sendspark

sendspark.com

Спілкуйтеся з клієнтами за допомогою відео. Стимулюйте більше залучення. Будуйте людські стосунки. Збільште кількість конверсій електронної пошти.

BombBomb

BombBomb

bombbomb.com

Отримуйте кращі результати швидко та легко, додаючи відео до будь-якого електронного листа.

mmhmm OOO

mmhmm OOO

ooo.mmhmm.app

Створіть захоплююче відео разом із другом. Інші програми для відеодзвінків дозволяють вибирати між своїм обличчям і тим, на що ви дивитеся. За допомогою OOO ви можете знімати те, що відбувається перед вами, і ділитися своєю реакцією в реальному часі на тому самому екрані, щоб ви могли бути в центрі ...

Quickpage

Quickpage

quickpage.io

Quickpage — це відео-інструмент для відстеження продажів, який збільшує зацікавленість на 200%. Відеоелектронна пошта та текстові повідомлення – це майбутнє продажів.

Covideo

Covideo

covideo.com

Записуйте, надсилайте та відстежуйте відеоелектронні листи та текстові повідомлення за лічені хвилини. Подолайте шум за допомогою Covideo – простого рішення, створеного для ефективнішого охоплення.

ScreenPal

ScreenPal

screenpal.com

ScreenPal (раніше Screencast-O-Matic) надає інтуїтивно зрозумілі, ефективні інструменти та послуги для спільного створення та обміну відео, якими легко користуватися кожен, включаючи записувач екрана, знімок екрана, відеоредактор і відеохостингу. ScreenPal — важливе рішення для створення та обміну в...

Sendler

Sendler

sendler.ai

Розширюйте свій бізнес за допомогою автоматично створених персоналізованих відео Прийміть нову еру комунікацій щодо продажів із персоналізованими відео на основі штучного інтелекту, які гарантують трансформаційний вплив.

Trainn

Trainn

trainn.co

Платформа навчання клієнтів для сучасних команд. Створюйте відео про продукти та інтерактивні посібники, базу знань і Академію з тестами та сертифікатами – усе без залежності від дизайну та розробників.

Weet

Weet

weet.co

Інтерактивні навчальні відео – легко Weet — це найшвидший і найпростіший спосіб створення інтерактивних навчальних відео, робочих інструкцій, демонстраційних відео тощо...

VideoCom

VideoCom

videocom.com

VideoCom — це універсальна платформа для створення та обміну цікавими відеопрезентаціями, демонстраціями, посібниками, інструкціями та навчальними матеріалами. Це дозволяє робити записи екрану з озвученням і анотаціями, персоналізувати слайди, додаючи веб-камеру та різні мультимедіа, додавати інтера...

Shootsta

Shootsta

shootsta.com

Одна платформа для всіх ваших потреб у створенні відео Перетворіть спосіб спілкування за допомогою потужності відео. Створюйте якісний контент з економічною ефективністю в масштабі за допомогою набору програм і послуг Shootsta. Відвідайте shootsta.com Якісний відеоконтент у великих масштабах. Створю...

DeepHow

DeepHow

deephow.com

DeepHow — це перше рішення штучного інтелекту для збору ноу-хау та навчання кваліфікованих професій. Це, по суті, відеоплатформа та додаток для запису, який дозволяє організаціям записувати свої процеси на смарт-пристрій, завантажувати його на платформу через хмару, а потім використовувати штучний і...

Jumpshare

Jumpshare

jumpshare.com

Jumpshare — це універсальна платформа візуальної комунікації, яка допомагає вам донести своє повідомлення за допомогою записів екрану, скріншотів і зображень GIF, якими можна миттєво ділитися. Наповнений потужними функціями обміну та надійним механізмом обробки, який може переглядати понад 200 форма...

Weezly

Weezly

weezly.com

Weezly — це новаторська платформа, яка переосмислює спосіб спілкування компаній із потенційними клієнтами, поєднуючи ефективність планування з індивідуальним підходом до обміну відеоповідомленнями та універсальністю запису екрана. Розроблений для спрощення процесу охоплення, Weezly дає можливість ко...

TwentyThree

TwentyThree

twentythree.com

TwentyThree — це комплексна платформа відеомаркетингу, яка надає широкий спектр функцій та інструментів, які допомагають організаціям створювати, керувати та аналізувати свій відеовміст і вебінари. Платформа має на меті надати командам змогу ефективніше використовувати відео для цілей маркетингу, ко...

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