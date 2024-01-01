Альтернативи - Vryno
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
HighLevel
gohighlevel.com
Найшвидше зростаюча біла платформа для агентств цифрового маркетингу. CRM, електронна пошта, двосторонні SMS, конструктор послідовностей тощо!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
Bitrix24
bitrix24.com
Бітрікс24 – це безкоштовна (для малого бізнесу) платформа соціальних підприємств. Це об’єднаний робочий простір, який обробляє багато аспектів щоденних операцій і завдань. Створіть власну соціальну інтранет за лічені хвилини!
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage: програмне забезпечення професійної автоматизації обслуговування (PSA) для ведення вашого бізнесу MSP. Оптимізуйте свою діяльність за допомогою перевіреного рішення PSA.
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...
Podio
podio.com
Podio надає веб-платформу для організації командного спілкування, бізнес-процесів, даних і контенту в робочих областях управління проектами відповідно до потреб проекту.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Softr Studio
softr.io
Softr перетворює ваші дані Airtable на красивий і потужний веб-сайт, веб-додаток або клієнтський портал. Виберіть шаблон або почніть з нуля.
Teamwork
teamwork.com
Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.
Teamleader
teamleader.eu
Більше бізнесу. Менше клопоту. Керування клієнтами, управління проектами та виставлення рахунків в одному зручному інструменті. Teamleader полегшує роботу для 11 000 малих і середніх підприємств.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Deskera
deskera.com
Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise дає змогу постачальникам технологічних послуг швидше досягати своїх цілей за допомогою відзначеної нагородами технології MSP і програмного забезпечення для управління ІТ.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
SuiteDash
suitedash.com
Створіть власний клієнтський портал або доступ до клієнтського порталу за допомогою нашого безпечного програмного забезпечення для клієнтського порталу: повністю брендований вхід, інформаційна панель і сповіщення електронною поштою з White Label
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Copper
prosperworks.com
Якщо вам потрібне програмне забезпечення CRM, яке працює з G Suite, вам знадобиться Copper. Спробуйте й подивіться, як ми можемо допомогти вашому бізнесу побудувати міцніші відносини з клієнтами.
Capsule
capsulecrm.com
Проста, але потужна CRM. Приєднуйтеся до понад 10 000 глобальних компаній і знайдіть простий спосіб керувати контактами, продажами та налагоджувати тривалі стосунки.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів
Attio
attio.com
Шукаєте свій наступний виклик? Змінити парадигми непросто, і ми шукаємо більше виняткових людей, які приєднаються до команди та назавжди змінять CRM.