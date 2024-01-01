Альтернативи - Voxer

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.

Zello

Zello

zello.com

Універсальне рішення для бізнес-комунікацій, яке об’єднує 150 мільйонів користувачів у всьому світі. Розширте можливості своїх співробітників за допомогою миттєвого відтворюваного голосу.

Yac

Yac

yac.com

Асинхронні зустрічі, голосові повідомлення та спільний доступ до екрана для команд.

Orion

Orion

orionlabs.io

Голос – це майбутнє передової роботи. Голосова платформа Orion PTT 2.0 підвищує продуктивність, безпеку співробітників і залучення клієнтів для першої робочої сили підприємства. Наші глобальні клієнти трансформують свою робочу силу за допомогою захищеного миттєвого зв’язку Orion E2EE, автоматизації ...

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