Vouchery.io — це багатоканальна маркетингова платформа, яка допомагає брендам автоматизувати персоналізовані маркетингові акції, збільшуючи, як результат, рентабельність рекламних інвестицій. Наша програмована інфраструктура на основі API дозволяє своєчасно ініціювати найрелевантнішу пропозицію на кожному етапі шляху клієнта, спонукати до дій і формувати взаємодію клієнтів у всіх точках взаємодії. Vouchery Promo Hub можна легко інтегрувати з будь-якою сторонньою маркетинговою платформою, забезпечуючи розповсюдження купонів у реальному часі через електронну пошту, SMS або програми обміну повідомленнями, такі як WhatsApp. Усе розроблено для того, щоб менше знижувати та більше залучати.

Вебсайт: vouchery.io

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