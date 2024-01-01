Альтернативи - Vollume

SoundPiece

soundpiece.co

Створюйте красиву музику за допомогою ШІ. Просто вкажіть потрібний настрій, стиль і тривалість і створіть нову пісню за лічені секунди. Ви також можете коригувати пісні або створювати скільки завгодно варіацій. Незалежно від того, чи шукаєте ви оркестрову, електронну чи навіть звичайну долю – звуков...