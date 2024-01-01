Заснована в 2007 році компанія VoIP.ms була створена групою ІТ та бізнес-професіоналів, які вважали, що є кращий спосіб надати послуги Інтернет-телефонії компаніям, які, як і вони, бажають високоякісних комунікаційних рішень. Оскільки VoIP.ms суворо приносить свій власний пристрій, VoIP.ms усуває обмеження та дороге тримання в руках, які виникають разом із деякими провайдерами телефонії. Це дозволяє VoIP.ms приділяти необмежену увагу підтримці широкодоступної та багатофункціональної служби. На додаток до найкращої платформи хмарної телефонії самообслуговування на ринку, VoIP.ms є одним із небагатьох постачальників, які пропонують свої послуги без договору про залучення та за найкращими цінами, усе з високим рівнем обслуговування та якості.

Вебсайт: voip.ms

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