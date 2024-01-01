Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Voip Business» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

VoIP Business пропонує послуги хмарної системи, і вона доступна по всьому світу. Він пропонує функцію переадресації викликів під час інтернет-дзвінків VoIP, використовуючи лише одну мережу для передачі даних і голосу. Використання однієї мережі замість двох знижує вартість дзвінків для клієнтів. Інтернет-дзвінки мають низку інших функцій, зокрема відеодзвінки, переадресацію та конференц-дзвінки.

Вебсайт: voipbusiness.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Voip Business». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.