Альтернативи - VoiceVoice

Zoho Meeting

zoho.com

Програмне забезпечення для веб-конференцій для онлайн-зустрічей і вебінарів. Zoho Meeting — це безпечна платформа для онлайн-конференцій і вебінарів. У міру того, як у світі розвивається віддалена робота, безпека та конфіденційність онлайн-додатків, особливо програмного забезпечення для веб-конфере...