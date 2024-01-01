VoiceGenie

VoiceGenie

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Вебсайт: voicegenie.ai

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VoiceGenie.ai — це голосовий інструмент для обслуговування клієнтів і автоматизації продажів для прискорення доходів і покращення взаємодії з клієнтами. Долаючи глобальні мовні бар’єри, голосові боти на базі VoiceGenie розмовляють понад 100 мовами та щоразу забезпечують гуманну голосову взаємодію. На відміну від традиційних IVR і голосових ботів на основі правил, VoiceGenie зосереджується на позитивних результатах, забезпечуючи інтелектуальні цілеспрямовані розмови, перетворюючи потенційних клієнтів на потенційних клієнтів і залучаючи їх до лояльних клієнтів. Його генеративні здібності та емоційний інтелект допомагають йому розуміти настрої клієнтів і щоразу реагувати з емпатією. Він також обробляє точні людські команди, як-от налаштування висоти, гучності або повторення речень, коли про це просить клієнт. За допомогою клонування голосу ви також можете вибрати голос, яким ваш голосовий помічник розмовлятиме з клієнтами. VoiceGenie легко розгортається в Android, iOS, Інтернеті, PSTN і VoIP. Він захищає дані та серйозно ставиться до конфіденційності клієнтів. Завдяки повноцінному обслуговуванню клієнтів, покращеній кваліфікації потенційних клієнтів, більш плавному процесу адаптації та масштабованості VoiceGenie підходить для компаній, які прагнуть покращити свою діяльність, підвищити доходи та побудувати тривалі відносини з клієнтами.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: voicegenie.ai

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Альтернативи

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

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Verizon

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