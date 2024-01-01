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Voice of OC – некомерційна, безпартійна новинна організація, яка надає важливі та незалежні репортажі про округ Орандж, Каліфорнія. Voice of OC публікує різноманітний контент, зокрема новинні статті, репортажі-розслідування та статті. Він також випускає щотижневий подкаст і проводить низку заходів і форумів.

Вебсайт: voiceofoc.org

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