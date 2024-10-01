Альтернативи - Vodien
Outlook
microsoft.com
Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, менеджер контактів і диспетчер завдань. Він також включає інтегра...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail — це служба електронної пошти, запущена 8 жовтня 1997 року американською компанією Yahoo!, яка нині є дочірньою компанією Verizon. Він пропонує чотири різні плани електронної пошти: три для особистого користування (базовий, плюс і без реклами) і ще один для бізнесу. Станом на січень 2020...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...
Fastmail
fastmail.com
Fastmail — це служба електронної пошти, яка пропонує платні облікові записи електронної пошти для окремих осіб і організацій. Компанія Fastmail Pty Ltd, розташована в Мельбурні, штат Вікторія, Австралія, надає її 36 мовами клієнтам у всьому світі. Компанію придбала Opera Software у 2010 році. 26 вер...
Titan Email
titan.email
Titan — це перший орієнтований на клієнта пакет електронної пошти, створений спеціально для професіоналів і власників малого бізнесу, з функціями, розробленими для створення глибших і змістовніших відносин з клієнтами. Завдяки корисним вбудованим інструментам, таким як шаблони електронної пошти, мож...
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка ...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — глобальна дистанційна компанія, яка надає програмне забезпечення служби підтримки та має штаб-квартиру в Бостоні, штат Массачусетс. Компанія надає платформу підтримки клієнтів на основі електронної пошти, інструмент бази знань і вбудований пошуковий/контактний віджет для спеціалістів із...
Unroll.Me
unroll.me
Легко скасуйте підписку в один клік на підписки електронною поштою. Зареєструйтеся сьогодні!
Mailfence
mailfence.com
Mailfence прагне зробити Інтернет безпечнішим. Ось чому ми розробили наше рішення для зашифрованої електронної пошти. Але, на нашу думку, просто пропонувати безпечну та приватну електронну пошту недостатньо. Інакше нашим користувачам доведеться використовувати незахищені рішення, щоб керувати своїми...
HEY Email
hey.com
Електронна пошта заслуговує на прибирання пилу. Ремонт. Модернізовано для того, як ми сьогодні використовуємо електронні листи. З HEY ми зробили саме це. Це переробка, переосмислення, спрощене, потужне повторне запровадження електронної пошти. Новий початок, таким, яким воно має бути. HEY — це наш л...
Shortwave
shortwave.com
Shortwave – це програма для електронної пошти, розроблена для надання спільних каналів і функцій продуктивності в наявних скриньках Gmail вашої команди. Це допомагає командам стартапів бути більш продуктивними, ефективно співпрацювати один з одним і швидше працювати зі своїми клієнтами.
Clean Email
clean.email
Очистіть папку "Вхідні" від непотрібних електронних листів. Потім тримайте його в чистоті. Clean Email допомагає ефективніше керувати своєю поштовою скринькою, перевантаженою непрочитаними та небажаними листами, зберігаючи при цьому ваші дані в безпеці та поважаючи вашу конфіденційність. Очищуйте е...
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Ми переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним інт...
DreamHost
dreamhost.com
Потужність WordPress + легкість конструктора з перетягуванням. Використовуйте редагування перетягуванням і скиданням у поєднанні з блоками дизайну, щоб створювати швидше та легше редагувати. Post and Page Builder робить WordPress простим для початківців, але також містить розширені параметри для дос...
Krystal
krystal.uk
Krystal – компанія, що надає інтернет-послуги, заснована в 2002 році і спеціалізується на передових інструментах і послугах для компаній у всьому світі. Ми робимо все по-іншому, пропонуючи першокласні рішення, які є стійкими без шкоди для продуктивності. Сьогодні ми є найбільшою незалежною веб-хости...
Mail Butler
mailbutler.io
Це Mailbutler, плагін електронної пошти, який робить вашу папку "Вхідні" розумнішою. Mailbutler надає вам безліч корисних функцій для підвищення продуктивності, до яких ви можете отримати доступ прямо у своїй папці "Вхідні". Він покращує рідні функції поштового клієнта Apple Mail, Gmail або Outlook,...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox — це інструмент керування електронною поштою, який допомагає середньостатистичному працівнику заощаджувати принаймні 2,5 години на тиждень, щоб він міг проводити більше часу поза папкою «Вхідні». Заснована в 2011 році компанія SaneBox пропонує як окремим особам, так і корпоративним клієнтам ...
Paced Email
paced.email
Paced Email – це британський інструмент підвищення продуктивності, який займає перш за все конфіденційність. Ми допомагаємо вам створити більш спокійну скриньку вхідних повідомлень електронної пошти, забезпечуючи додатковий захист конфіденційності та ідентифікації. Використовуйте персоналізовані або...
Hushmail
hushmail.com
Hushmail – зашифрована електронна пошта та безпечні веб-форми. Наші плани охорони здоров’я налаштовані на відповідність вимогам HIPAA прямо з коробки.
Trengo
trengo.com
У Trengo ми націлені на задоволення клієнтів. Ми вважаємо, що перетворення розмов на стосунки є конкурентною перевагою. І відкриття більше моментів справжнього задоволення від кожної взаємодії сприятиме цьому зростанню. Задоволення клієнтів. Завжди. Перемоги. Давайте знайомитися: https://trengo.com/...
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox автоматично визначає пріоритети та впорядковує електронні листи відповідно до найважливіших угод. Це дозволяє виконувати всі дії CRM прямо з вашої папки "Вхідні".
Atmail
atmail.com
Ласкаво просимо до Atmail. Наша місія полягає в тому, щоб ви могли залучити та порадувати своїх клієнтів за допомогою гнучкого підходу до обслуговування електронної пошти для задоволення індивідуальних потреб клієнтів. Наша послуга збільшить ваш середній дохід на користувача (ARPU) завдяки бездоганн...
Neo
neo.space
Neo — це пакет для електронної пошти та розвитку, призначений для прискорення онлайн-розвитку малого бізнесу та підприємців. Понад 15 000 малих підприємств довіряють Neo. Neo — це універсальна платформа бізнес-електронної пошти, де ви отримуєте спеціальну корпоративну адресу електронної пошти (yourn...
Gmelius
gmelius.io
Gmelius забезпечує чудову командну роботу прямо з вашої папки вхідних повідомлень Gmail. Починаючи з потужних спільних папок «Вхідні», спільних міток Gmail, візуальних дощок Kanban і інтелектуальної автоматизації робочого процесу безпосередньо в Gmail, Gmelius пропонує унікальну платформу для співпр...
IceWarp
icewarp.com
Єдине правило офісу: офісу немає. Ділова електронна пошта, TeamChat для командної роботи над проектом, спільної роботи над офісними документами в режимі реального часу та онлайн-зустрічей. Усе в нашій безпечній хмарі та за половину звичайної вартості.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains надає доменні імена, хостинг, онлайн-маркетинг і бізнес-продукти для 100 000 компаній і окремих осіб у всьому світі.
Tonkean
tonkean.com
Tonkean — це перша у своєму роді платформа для оркестровки процесів і досвіду, яка допомагає командам внутрішніх служб підприємства, таким як відділ закупівель і юридичний відділ, створювати досвід процесів, яким люди насправді слідують. Tonkean плавно охоплює існуючі політики та системи, дозволяючи...
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — це приватний і незалежно фінансований постачальник послуг веб-хостингу, який розпочав роботу в листопаді 2019 року з командою, присвяченою наданню швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу. HostArmada — це більше, ніж просто веб-хостингова компанія. Ми — команда захоплених справ...
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa – це приватна компанія зі штаб-квартирою в Берлінгтоні, Онтаріо. HostPapa також має офіси в 11 інших країнах світу. У HostPapa ми вважаємо кожного нашого клієнта частиною нашої родини. Тому наш девіз: «Нехай тато піклується про тебе!» Ми розуміємо, що веб-сайти наших клієнтів є важливими,...
Hiver
hiverhq.com
Hiver — це потужна платформа для спілкування та співпраці, яка допомагає організаціям, які використовують Google Workspace, ефективно взаємодіяти зі своїми клієнтами, співробітниками та постачальниками. Команди, які використовують Hiver, можуть ефективно керувати багатоканальним зв’язком, забезпечув...