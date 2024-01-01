Vocali.se

Vocali.se

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Вебсайт: vocali.se

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Vocali.se — це одноетапний сервіс, який дозволяє користувачам виділяти вокал і музику з будь-якої пісні чи аудіофайлу з неперевершеною якістю. Він використовує механізм машинного навчання та штучного інтелекту під назвою Spleeter для швидкої та точної обробки завантажених пісень. Послуга безкоштовна і не потребує встановлення програмного забезпечення чи реєстрації облікового запису. Користуватися Vocali.se просто. Користувачі просто вибирають підтримуваний аудіофайл на своєму пристрої та натискають кнопку «Розділити музику та вокал». Після короткого часу обробки розділені файли автоматично стають доступними для завантаження. Функції інструменту включають високу швидкість обробки менше 2 хвилин із постійними вдосконаленнями для підвищення ефективності. Він підтримує аудіофайли розміром до 20 Мб або тривалістю до 10 хвилин. Одним із основних застосувань Vocali.se є створення караоке-версій пісень. Розділивши вокал і музику, користувачі можуть видалити оригінальний вокал і підспівувати своїм улюбленим композиціям без будь-якого втручання. Vocali.se також надає розділ із поширеними запитаннями, де висвітлюються питання щодо підтримуваних аудіоформатів, форматів виводу, усунення помилок, файлів -завантаження та покращення якості звуку. Послуга підтримується за рахунок пожертвувань, щоб підтримувати її доступність і безкоштовність для користувачів. Vocali.se поважає конфіденційність користувачів і має чіткі Загальні положення та умови та Політику конфіденційності. Загалом Vocali.se пропонує зручне та ефективне рішення для користувачів, які хочуть відокремити вокал і музику від пісень для різних цілей, таких як караоке чи реміксування.

Вебсайт: vocali.se

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