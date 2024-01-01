Альтернативи - VNTANA
Dopple.ai
dopple.ai
Відчуйте новий спосіб спілкування з тисячами персонажів, компаньйонів і наставників на основі штучного інтелекту.
Sketchfab
sketchfab.com
Ми є найбільшою у світі платформою для публікації, обміну та відкриття 3D-вмісту в Інтернеті, на мобільних пристроях, у доповненій реальності та віртуальній реальності.
Moderlry
modelry.ai
Modelry — це наскрізна платформа тривимірної візуалізації продукту, яка дає змогу світовим лідерам електронної комерції створювати дивовижні візуальні ефекти продуктів і доповнену реальність за допомогою тривимірних моделей.
LEVAR
levar.io
Почніть заохочувати більше конверсій сьогодні за допомогою 3D і доповненої реальності від LEVAR. Створюйте та розповсюджуйте 3D/AR-моделі продуктів у своєму магазині електронної комерції та в усіх маркетингових і збутових каналах — на сторінках продуктів, електронною поштою, SMS, соціальними мережам...
Cylindo
cylindo.com
Сотні меблевих компаній співпрацюють із Cylindo, щоб отримати чудові візуальні ефекти продукту на всьому шляху покупця меблів. Ми створили платформу, яка виходить за рамки високоякісної візуалізації продукту та надає меблевим підприємствам різноманітні активи, які вони можуть використовувати в багат...
Zakeke
zakeke.com
Найбільш гнучка та повна платформа Visual Commerce. Перетворіть свій магазин на надзвичайний клієнтський досвід завдяки налаштуванню в режимі реального часу 2D, 3D, AR і Virtual Try-On.
Emersya
emersya.com
Interactive 3D від Emersya — це комплексне середовище, яке дозволяє клієнтам: - Досліджувати продукти зсередини та зовні, з усіх кутів і дуже детально - Переглядати інтерактивні візуальні зображення продукту найвищої якості - Дізнаватися про історію продукту через збагачений вміст - Симулювати і спр...
Yulio
yulio.com
Наша місія в Yulio — створювати найкраще програмне забезпечення для презентацій VR і AR, роблячи VR простим, мобільним і доступним інструментом для бізнесу. Незалежно від того, чи ви архітектор, який прагне виділитися під час тендерного процесу, дизайнер інтер’єру, який прагне виловлювати помилки мі...
Designhubz
designhubz.com
Designhubz надає наскрізне створення ресурсів 3D і доповненої реальності (AR), керування та розповсюдження для онлайн-брендів і роздрібних торговців. Веб-пакет Designhubz і передові установки для оцифровки перетворюють цілі фізичні запаси в 3D та AR візуалізації та віртуальні спроби за лічені дні, а...
Xarwin
xarwin.com
Xarwin — це потужна маркетингова платформа WebAR, яка дозволяє запускати кампанії та з легкістю залучати потенційних клієнтів і збільшувати обсяги продажів, одночасно знижуючи витрати без необхідності кодувати чи завантажувати програми. Під час вибору між рішеннями AR, які підтримує xarwin, такими я...
Avataar
avataar.ai
Тривимірні просторові наративи революціонізують ландшафт онлайн-покупок; 6 із 10 покупців воліють купувати в роздрібних продавців, які інтегрують 3D у свої цифрові магазини. Avataar пропонує ефективне рішення Plug and Play для 3D-відео та інтерактивних веб-прокручувань, адаптоване для магазинів елек...
Camweara
camweara.com
Camweara, плагін програмного забезпечення доповненої реальності, віртуально дозволяє клієнтам носити товари, які ви продаєте, реалістично: вдома, в офісі, у ресторані з друзями чи в магазині. Збільшує коефіцієнт конверсії продажів і знижує повернення продукту в онлайн-магазинах. Він сумісний з Shopi...
Sayduck
sayduck.com
Sayduck пропонує захоплюючі, повністю інтерактивні 3D-моделі, які можна додавати будь-де онлайн або переглядати в доповненій реальності, об’єднуючи бренди та роздрібних продавців
Aryel
aryel.io
Aryel — це платформа без коду, яка дозволяє агентствам і брендам створювати, поширювати й оптимізувати захоплюючі медійні рекламні кампанії, збираючи цінні дані, зокрема про емоційний стан аудиторії та риси обличчя. Зокрема, Aryel обслуговує глобальну клієнтуру, включаючи такі відомі організації, як...
CareAR
carear.com
За допомогою CareAR ви можете досягти швидшого вирішення проблем, скоротити відправлення та підвищити показники задоволеності клієнтів. Наша платформа Service Experience Management (SXM) забезпечує дистанційну підтримку доповненої реальності та самостійні інструкції для клієнтів і команд управління ...
Blippbuilder
blippar.com
Простий, але потужний спосіб створити AR – Blippbuilder. Інструмент дизайну простий у вивченні, і він дозволяє додати шар інтерактивності до ваших друкованих матеріалів, будь-чого від плаката, друкованої реклами, стенду для заходів або книги. Оживіть його за допомогою анімації, ігор або 3D-моделей. ...
Plattar
plattar.com
Plattar використовує технології доповненої реальності (ARKit + ARCore) і XR, що швидко розвиваються, у поєднанні з еволюцією споживчого апаратного забезпечення та браузера, щоб стати новим засобом для клієнтів, які дають можливість випробувати продукти в 3D та/або в контексті без фізичної присутност...
Zapworks
zap.works
Zapworks — це нагороджена платформа WebAR. Створюйте, керуйте та публікуйте вражаючі можливості WebAR за допомогою нашого набору креативних інструментів, SDK, користувацьких рішень для брендингу та хостингу та потужної CMS. Завдяки рішенням без коду, з низьким кодом або спеціальним кодом, Zapworks д...