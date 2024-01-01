Альтернативи - Vizologi
LivePlan
liveplan.com
Плануйте, фінансуйте та розвивайте свій бізнес. Легко напишіть бізнес-план, забезпечте фінансування та отримуйте інформацію, яка допоможе вам досягти своїх цілей.
IdeaBuddy
ideabuddy.com
Втілюйте свою бізнес-ідею в життя. Універсальне програмне забезпечення для бізнес-планування, яке допоможе вам перетворити чудову ідею на успішний бізнес
Upmetrics
upmetrics.co
Перетворіть свої бізнес-ідеї на плани дій. Прокладайте шлях до успіху за допомогою нашого комплексного програмного забезпечення для бізнес-планування, яке поєднує ефективне планування, прогнозування в реальному часі та глибоку звітність.
Bizplan
bizplan.com
Створіть свій план, розвивайте свій бізнес. Припиніть гадати. Скористайтеся нашим інструментом створення бізнес-плану та отримайте фінансування.
Planium Pro
planiumpro.com
Незалежно від того, чи є ви бізнес-консультантом, бухгалтером чи консультантом, Planium Pro дозволить вам створити нові джерела доходу для вашого бізнесу без виділення надмірних ресурсів або додаткового персоналу. За допомогою нашої привабливої, добре розробленої інформаційної панелі, автоматизовано...
Maus
maus.com
Стратегічне планування та виконання, що примножує вартість бізнесу. Maus — це комплексна платформа для стратегічного, фінансового планування та планування виходу, яка перетворює великі ідеї на дії. На одній зручній у використанні платформі ви можете планувати, впроваджувати, оцінювати та розвивати с...
Cuttles
cuttles.io
Як мрійники та підприємці розробляють ідеї та створюють стартапи Створіть свою презентацію. Напишіть свій бізнес-план. Займіться фінансами. Сплануйте свою дорожню карту. Пройдіть навчання для стартапів і презентуйте все всім. Почати бізнес стало простіше, швидше та ефективніше, ніж будь-коли.
Modeliks
modeliks.com
Створіть фінансову презентацію, бізнес- і фінансовий план і звіти для інвесторів. Будь-хто може це зробити, досвід фінансового планування не потрібен.