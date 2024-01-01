Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Vivid» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Vivid — це вбудований у браузер візуальний редактор на основі штучного інтелекту, який спрощує веб-стилі та розробку. Він допомагає розробникам і дизайнерам економити час, автоматично генеруючи код для перших 80% веб-програми та надаючи інструменти стилю для останніх 20%.
За допомогою Vivid користувачі можуть редагувати будь-яку частину своєї веб-програми безпосередньо з браузера та переглядати стилі, не вгадуючи. Генерація коду на основі штучного інтелекту також щоразу виводить готовий до виробництва код, забезпечуючи точність і якість.
Vivid також має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам змінювати компоненти, перевіряти елементи, копіювати та редагувати стилі, не торкаючись коду.
Завдяки Vivid розробники та дизайнери можуть приступати до важливої роботи, не витрачаючи час на напружену роботу, дозволяючи їм економити час і підвищувати продуктивність.
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