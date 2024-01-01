Vivid — це вбудований у браузер візуальний редактор на основі штучного інтелекту, який спрощує веб-стилі та розробку. Він допомагає розробникам і дизайнерам економити час, автоматично генеруючи код для перших 80% веб-програми та надаючи інструменти стилю для останніх 20%. За допомогою Vivid користувачі можуть редагувати будь-яку частину своєї веб-програми безпосередньо з браузера та переглядати стилі, не вгадуючи. Генерація коду на основі штучного інтелекту також щоразу виводить готовий до виробництва код, забезпечуючи точність і якість. Vivid також має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам змінювати компоненти, перевіряти елементи, копіювати та редагувати стилі, не торкаючись коду. Завдяки Vivid розробники та дизайнери можуть приступати до важливої ​​роботи, не витрачаючи час на напружену роботу, дозволяючи їм економити час і підвищувати продуктивність.

Вебсайт: vivid.lol

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