Viva.com Group, раніше Viva Wallet, є провідним європейським технологічним банком для платежів на 24 ринках. Ми працюємо на 17 мовах і в 9 валютах і підтримуємо понад 30 методів оплати по всьому світу. Безкоштовний додаток, viva.com | Термінал можна без особливих зусиль налаштувати на смартфонах або інших понад 985 підтримуваних типах пристроїв, ефективно перетворюючи ці пристрої на адаптивні торговельні термінали без необхідності додаткового обладнання. Завантаживши програму, ваш бізнес зможе легко обробляти різні платежі, керувати запасами та отримувати доступ до аналітики продажів, перебуваючи в дорозі. Це поєднання мобільності, економічності та зручного інтерфейсу робить viva.com | Додаток терміналу дуже підходить для малого бізнесу, спливаючих подій і віддалених місць. Ми покращуємо безпеку за допомогою служб шифрування та токенізації від viva.com, додаючи додатковий рівень захисту під час платежів. Це гарантує, що ви захищені від потенційних проблем із безпекою та штрафів. Основні характеристики: Безконтактні платежіЗбирайте підказкиБезпаперові квитанціїПідключення до принтерів Дані про продажі в реальному часіКерування змінамиЛокалізаціяПроцесування платежів в автономному режиміОсновні переваги:- Зменште комісії за трансакції до 0% і скористайтеся унікальною концепцією повернення готівки viva.com.- Отримуйте гроші миттєво після кожної транзакції за допомогою нашого Real- Функція розрахунку часу. Більше не чекайте днів або тижнів, щоб отримати кошти! - З viva.com | Термінал і торкніться будь-якого пристрою - ви можете приймати платежі безпосередньо на своєму iPhone, пристроях Android або вибрати з 985+ підтримуваних типів пристроїв!

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