Viva.com

Viva.com

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Вебсайт: viva.com

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Viva.com Group, раніше Viva Wallet, є провідним європейським технологічним банком для платежів на 24 ринках. Ми працюємо на 17 мовах і в 9 валютах і підтримуємо понад 30 методів оплати по всьому світу. Безкоштовний додаток, viva.com | Термінал можна без особливих зусиль налаштувати на смартфонах або інших понад 985 підтримуваних типах пристроїв, ефективно перетворюючи ці пристрої на адаптивні торговельні термінали без необхідності додаткового обладнання. Завантаживши програму, ваш бізнес зможе легко обробляти різні платежі, керувати запасами та отримувати доступ до аналітики продажів, перебуваючи в дорозі. Це поєднання мобільності, економічності та зручного інтерфейсу робить viva.com | Додаток терміналу дуже підходить для малого бізнесу, спливаючих подій і віддалених місць. Ми покращуємо безпеку за допомогою служб шифрування та токенізації від viva.com, додаючи додатковий рівень захисту під час платежів. Це гарантує, що ви захищені від потенційних проблем із безпекою та штрафів. Основні характеристики: Безконтактні платежіЗбирайте підказкиБезпаперові квитанціїПідключення до принтерів Дані про продажі в реальному часіКерування змінамиЛокалізаціяПроцесування платежів в автономному режиміОсновні переваги:- Зменште комісії за трансакції до 0% і скористайтеся унікальною концепцією повернення готівки viva.com.- Отримуйте гроші миттєво після кожної транзакції за допомогою нашого Real- Функція розрахунку часу. Більше не чекайте днів або тижнів, щоб отримати кошти! - З viva.com | Термінал і торкніться будь-якого пристрою - ви можете приймати платежі безпосередньо на своєму iPhone, пристроях Android або вибрати з 985+ підтримуваних типів пристроїв!
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для випуску платіжних карток
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: viva.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Pleo

Pleo

pleo.io

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

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Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

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