Viso Suite — це комплексна платформа комп’ютерного бачення, яка дозволяє користувачам створювати, розгортати та масштабувати програми без коду. Платформа надає інтуїтивно зрозумілий візуальний інтерфейс програмування та готові модулі для спрощення процесу розробки. За допомогою Viso Suite користувачі можуть збирати дані для анотації комп’ютерного зору за допомогою автоматизованих можливостей збору, забезпечуючи високоякісні навчальні дані, зберігаючи контроль і безпеку. Платформа також дозволяє користувачам коментувати зображення та відеодані за допомогою ряду автоматизованих і напівавтоматичних інструментів маркування, що полегшує співпрацю між командами та покращує якість набору даних. Viso Suite підтримує весь життєвий цикл програм комп’ютерного зору, від збору даних до навчання та розробки моделей, розгортання, експлуатації та обслуговування. Користувачі можуть візуалізувати та контролювати продуктивність своїх додатків за допомогою панелей моніторингу та налаштовувати функціональні можливості за допомогою будівельних блоків і моделей потоку. Платформа пропонує такі функції, як зберігання об’єктів, керування пристроями, віддалене технічне обслуговування та інструменти безпеки для забезпечення ефективної роботи та збереження конфіденційності AI.Viso Suite призначений для різних галузей, зокрема транспорту, сільського господарства, технологій, охорони здоров’я, розумного міста, роздрібної торгівлі та виробництво. Провідні компанії Fortune Global довіряють Viso Suite за його розширені можливості та здатність прискорити розробку, розгортання та масштабування програм комп’ютерного зору. Загалом Viso Suite — це всеосяжна та зручна платформа, яка дає змогу користувачам використовувати потужність комп’ютерного зору без потреби в програмуванні, що робить його цінним інструментом для компаній, які прагнуть використовувати технологію ШІ.

Вебсайт: viso.ai

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