Мобільний додаток VisitBasis допомагає мерчендайзерам, аудиторам роздрібної торгівлі та командам маркетингу на місцях легко складати професійні звіти про роздрібну торгівлю. VisitBasis для Android є безкоштовним для команд з 10 або менше користувачів для проведення аудиту роздрібної торгівлі та опитування продуктів, збору ринкових даних, створення електронних форм, керування завданнями та отримання звітів у форматі PDF і фотозвітів. Збирайте ринкові дані: 1. Швидше створюйте форми та опитування на основі продуктів за допомогою нашого візуального конструктора форм із функцією перетягування. 2. Економте час на призначенні завдань за допомогою кількох параметрів робочого процесу та повідомлень. 3. Розширте можливості своєї команди за допомогою нашого простого у користуванні мобільного додатку. Оптимізуйте їхні маршрути та збільште кількість відвідувань на день. 4. Зменште ризик людської помилки та запобігайте шахрайству за допомогою нашої системи перевірки відвідувань. 5. Отримуйте ексклюзивні тенденції ринку, увімкнувши автоматичне розпізнавання зображень продукту. Створюйте інтерактивні звіти та інформаційні панелі: 1. Швидко реагуйте на вимоги клієнтів, що постійно змінюються. Налаштуйте інтерактивні звіти за допомогою фільтрів, зображень і редагованих діаграм і таблиць. 2. Візуалізуйте свої дані за допомогою повністю інтегрованої Google Data Studio. Автоматизуйте передачу даних і заощаджуйте години на експорті вручну. 3. Економте час за допомогою готових до використання PDF-звітів, які легко ділитися, що містять ваші ринкові дані разом із фотографіями. 4. Підтвердьте успіх вашої роздрібної операції за допомогою нашої фотогалереї з можливістю пошуку. 5. Заплануйте наступні дії прямо з фотографій. Бренди, виробники CPG, BTL-агентства, постачальники послуг роздрібного мерчандайзингу, брокери та дистриб’ютори використовують VisitBasis для: Аудитів роздрібної торгівлі / Мерчандайзингу в магазинах / Виїзного маркетингу Виконання торгової програми Інсайти продукту Відповідність планограм Оцінка полиць Збірка зразків, перевірка подій і товарів Мерчандайзинг і демонстрації Статистика конкурентів Відображення перевірки ціни на чеку, перевірка POP і POS Наявність на полиці Автоматизуйте свої маркетингові операції на місцях вже сьогодні!

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