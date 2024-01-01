Альтернативи - Virtuoso
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — це хмарна веб- і мобільна платформа для тестування, яка дозволяє розробникам тестувати свої веб-сайти та мобільні додатки в браузерах на вимогу, операційних системах і реальних мобільних пристроях, не вимагаючи від користувачів встановлення або підтримки внутрішньої лабораторії віртуа...
Qase
qase.io
Qase — це сучасний інструмент керування тестами, розроблений для команд контролю якості та розробників із сучасним і простим інтерфейсом і потужними функціями. Ось чому тисячі організацій з усього світу переходять на Qase. Це комплексне рішення для керування тестами. Він включає керування тестовими ...
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector — це служба автоматизованого тестування веб-переглядачів, яка дозволяє контролювати та тестувати ваші веб-сайти за допомогою реальних веб-переглядачів із хмари. Ми пропонуємо комплексне рішення для легкого створення, запису, керування та виконання ваших тестів. Перегляньте детальні р...
Sauce Labs
saucelabs.com
У світі, який покладається на код, Sauce Labs прагне зробити так, щоб він працював для всіх, скрізь і щоразу. Це цифрова впевненість. Sauce Labs є провідним постачальником рішень для безперервного тестування та звітування про помилки, які дають компаніям впевненість у наданні надійного цифрового бре...
TestProject
testproject.io
TestProject — це перша в світі 100% безкоштовна платформа автоматизації тестування для Web, Android, iOS і API, якій довіряють понад 150 000 користувачів у спільноті тестувальників. TestProject допомагає тестувальникам і розробникам швидко забезпечувати якість, усуваючи труднощі з обслуговуванням і ...
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest — це провідна хмара для тестування цифрового досвіду, яка допомагає розробникам і тестувальникам швидше надсилати код. Маючи понад 10 000 корпоративних клієнтів і понад 2 000 000 користувачів у 130 країнах, розробники та тестувальники покладаються на LambdaTest, щоб прискорити процес забе...
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA — це платформа для автоматизації тестування без використання коду на основі штучного інтелекту. За бажанням він включає послугу автоматизації тестування, щоб повністю позбавити вашої команди створення та обслуговування тестів — менш ніж за чверть вартості найму інженера з контролю якос...
Testsigma
testsigma.com
Testsigma — це інструмент автоматизації тестування на основі ШІ, який пропонує підхід із низьким кодом, що дозволяє створювати тести простою англійською мовою. Ця платформа автоматизації тестування описана як стабільна та надійна, і, як стверджується, значно зменшує нестабільність тестування. Функц...
Waldo
waldo.com
Waldo прискорює процес створення інноваційних продуктів для мобільних розробників. Мобільні додатки скрізь борються з функціями, що працюють з помилками, і збоями в додатках, що погано впливає на роботу користувачів. Власна технологія Waldo дозволяє командам інженерів виявляти та виправляти помилки ...
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf створює автоматизовані наскрізні тести для 80% ваших потоків користувачів лише за 4 місяці, підтримує їх 24 години на добу та забезпечує необмежену кількість паралельних тестів на нашій інфраструктурі. Чи згадували ми, що ми гарантуємо відсутність пластівців? Ми теж це робимо. Почніть із 90-...
Witbe
witbe.net
Провідна інновація в індустрії якості досвіду (QoE), Witbe пропонує відзначений нагородами підхід до моніторингу QoE, що надається користувачам будь-якої інтерактивної служби (телефонії, відео, Інтернету), на будь-якому пристрої (ПК, смартфоні, STB) і через будь-яку мережу (стаціонарну, мобільну, ОТ...
Reflect
reflect.run
Reflect забезпечує найшвидший робочий процес для створення автоматизованих наскрізних тестів для вашої веб-програми. Щоб створити тест у Reflect, ми запускаємо інструментальний сеанс браузера в нашій хмарі та ділимося ним з вами в нашому веб-додатку. Цей підхід дозволяє нам повністю контролювати тес...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — це платформа для тестування зв’язку, яку компанії використовують для захоплення, тестування, розробки та аналізу електронних листів і SMS-повідомлень. Переконайтеся, що кожне повідомлення, яке надсилає ваша компанія, виглядає, відчувається та працює саме так, як ви планували. Швидко ство...
Keysight
keysight.com
Keysight дає можливість інноваторам досліджувати, проектувати та втілювати в життя технології, що змінюють світ. Як провідний глобальний інноваційний партнер галузі, орієнтовані на програмне забезпечення рішення Keysight обслуговують інженерів у всьому середовищі проектування та розробки, дозволяючи...
Meticulous
meticulous.ai
Ретельний штучний інтелект створює та підтримує набір наскрізних тестів із записаних сеансів користувача. Ретельність постійно додає нові тести, коли з’являються нові функції або крайні випадки, і видаляє старі тести, коли вони застарівають, гарантуючи, що ваш набір тестів завжди актуальний і повний...
Kobiton
kobiton.com
Kobiton є провідною платформою для тестування мобільних додатків для підприємств, щоб вони могли надавати своїм клієнтам бездоганний мобільний досвід. Понад 60 000 розробників і тестувальників у всьому світі використовують гнучке керування пристроями в лабораторії Kobiton і інтелектуальний набір яко...
Perfecto
perfecto.io
Perfecto від Perforce — це платформа для тестування веб-сайтів і мобільних додатків, якій найбільше довіряють у галузі. Стратегії клаптикового тестування залишилися в минулому, оскільки з Perfecto користувачі насолоджуються безперебійним наскрізним тестуванням з будь-якої точки світу. Використовуйте...
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy створено з нуля як платформу автоматизації тестування без використання коду, яка використовує тестування на основі штучного інтелекту, щоб дозволити створювати тести один раз і запускати будь-де без написання жодного рядка коду. Використовуючи нашу бібліотеку реальних пристроїв, ви можете запус...
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore — це найшвидша платформа безперервної інтеграції та доставки (CI/CD) на ринку, яка підтримує найкращі у світі команди інженерів. Наша мета — зробити методи CI/CD більш доступними для розробників, забезпечити чудову взаємодію з користувачами та ставитися до наших клієнтів так, як ми б хотіл...
BugBug
bugbug.io
BugBug — це рішення для автоматизації тестування з низьким кодом для контролю якості, тестувальників, розробників і менеджерів із продуктів. Він пропонує повну автоматизацію наскрізного тестування веб-сайтів і веб-додатків. Інструмент дозволяє користувачам автоматизувати регресійні тести та зменшити...
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin — це перша в світі платформа штучного інтелекту Digital Experience, яка поєднує в собі глобальну інфраструктуру пристроїв, розміщену в хмарі та локальну систему, автоматизацію тестування та аналітику продуктивності та якості на основі ML для мобільних пристроїв, Інтернету, аудіо та відео. H...
Endtest
endtest.io
Створення, підтримка та виконання тестів може бути складним і трудомістким. Платформа з низьким кодом Endtest дозволяє будь-кому у вашій команді створювати тести з високим рівнем охоплення для веб-додатків і мобільних додатків без передового досвіду інженерного контролю якості.
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io — це система керування тестами нового покоління, спочатку призначена для автоматизованих тестів. Це потужне рішення для синхронізації автоматизованих і ручних тестів в одному місці та ефективної співпраці з командою. Це робить тестування повністю видимим і прозорим для всіх партнерів по ...
Autify
autify.com
Autify дає змогу будь-кому автоматизувати тести E2E для веб- і мобільних додатків, просто записуючи їхні взаємодії за допомогою свого розширення Chrome, а потім автоматично запускаючи ці тести на різноманітних ПК та мобільних браузерах, у тому числі на реальних пристроях. Хоча зазвичай обслуговуванн...
DoesQA
does.qa
Автоматизація тестування без коду з простим, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача з функцією перетягування. Складні тести можуть легко створюватися та підтримуватися будь-яким членом вашої команди, що дає змогу QA йти в ногу з розробкою, скорочуючи витрати.
QATTS
qatts.com
Наскрізне програмне забезпечення для автоматизації тестування нового покоління, створене для підприємства. " Проводьте роботу швидше, максимізуйте охоплення тестування та отримайте максимальну рентабельність інвестицій від автоматизації тестування за допомогою QATTS — найповнішої в галузі наскрізної...
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ — це повне рішення TAAS (Test Automation As Service). Його хмарна платформа автоматизації безкодового тестування на основі NLP ідеальна для гнучкої розробки. Будь-який член гнучкої команди може розробити автоматизацію тестування In-Sprint простою англійською мовою. Тестові сценарії мож...
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA дозволяє генерувати та автоматизувати тести без жодного рядка коду! Ви можете створювати багаторазові кросбраузерні тестові випадки для регресійного тестування та синтетичного моніторингу.
Stack Moxie
stackmoxie.com
Автоматичний моніторинг без коду з енергією. Stack Moxie працює з вашим технологічним набором, щоб дати спеціалістам з маркетингу та продажів впевненість у тому, що системи працюють бездоганно, і проактивне попередження, якщо це не так. - Stack Moxie відстежує систему, створюючи тестові дані або від...