Альтернативи - VirtualPostMail
Anytime Mailbox
anytimemailbox.com
Переглядайте та керуйте своєю поштовою поштою онлайн за допомогою віртуальної поштової скриньки. Віртуальна поштова скринька дозволяє вам керувати поштою та пакетами на ходу зі свого телефону, тож ви можете читати важливу пошту, пересилати пакунки, подрібнювати й утилізувати поштові відправлення та...
iPostal1
ipostal1.com
iPostal1 — це служба цифрових поштових скриньок №1 у світі. Виберіть поштову адресу для ділового чи особистого використання із сотень справжніх вуличних адрес у США та інших країнах, починаючи від 9,99 доларів США на місяць. Отримайте власну цифрову поштову скриньку, щоб переглядати свою пошту та па...
Earth Class Mail
earthclassmail.com
Приєднуйтесь до тисяч віддалених людей і компаній, які використовують Earth Class Mail для доступу до своєї пошти онлайн. На сьогодні оброблено 16 мільйонів листів.
Thatch
trythatch.com
Віртуальна поштова скринька на основі AI. З легкістю масштабуйте свою Snail Mail. Наші захищені поштові центри миттєво відкривають, сканують і підсумовують вашу пошту.
US Global Mail
usglobalmail.com
US Global Mail пропонує віртуальну адресу та оцифровує вашу паперову пошту вже сьогодні. Ми надаємо онлайн-рішення для корпоративної пошти та віртуальних поштових скриньок.
PostScanMail
postscanmail.com
PostScan Mail пропонує віртуальні поштові скриньки та служби пересилання листів. Керуйте своєю поштою та отримуйте доступ до неї в Інтернеті будь-коли та з будь-якого місця. Ідеально підходить для бізнесу та мандрівників.