Альтернативи - Viralpep
Meta Business Suite
business.facebook.com
Керуйте своєю бізнес-активністю у Facebook, Messenger та Instagram з одного місця.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
X Pro
pro.twitter.com
X PRo, раніше TweetDeck, — це програма на інформаційній панелі соціальних мереж для керування обліковими записами X (раніше Twitter). Спочатку незалежний додаток, TweetDeck згодом був придбаний Twitter Inc. та інтегрований в інтерфейс Twitter. Він схожий на програму «Інформаційна панель» Twitter, ...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. – це американська публічна компанія, яка займається реєстрацією інтернет-доменів і веб-хостингом, головний офіс якої знаходиться в Скоттсдейлі, штат Арізона, і зареєстрована в штаті Делавер. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників ...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Buffer
buffer.com
Створюйте свою аудиторію та розвивайте свій бренд у соціальних мережах.
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Metricool
metricool.com
Аналізуйте, керуйте та розширюйте свою цифрову присутність. Все в одному місці. Плануйте свій вміст у соціальних мережах, переглядайте свої дані та керуйте рекламними онлайн-кампаніями.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — це інструмент керування соціальними медіа, який допомагає компаніям і агентствам розширювати свою присутність у соціальних мережах. Зареєструйтеся безкоштовно. Кредитна картка не потрібна.
Planable
planable.io
Planable — це центр управління кампаніями в соціальних мережах, яким довіряють агентства, фрілансери та маркетингові групи для створення, співпраці, затвердження та планування.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
Loomly
loomly.com
Loomly — це платформа успіху брендів, яка дає змогу командам маркетингу розвивати успішні бренди в Інтернеті за допомогою функцій співпраці, публікації та аналітики.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Publer
publer.io
Плануйте публікації у Facebook, Instagram, твіти, оновлення LinkedIn, закріплення на Pinterest, публікації в Google My Business і відео на YouTube за допомогою Publer. Економте час, збільшите трафік, зосередьтеся на своєму бізнесі.
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.
RADAAR
radaar.io
Приголомшлива платформа керування соціальними медіа для брендів, агентств і стартапів, які хочуть залучати підписників, публікувати унікальний вміст і...
CoSchedule
coschedule.com
Сімейство гнучких маркетингових інструментів, які допоможуть вам залишатися зосередженими, виконувати проекти вчасно та радувати вашу команду. Організуйтеся зараз.
Heropost
heropost.io
Керуйте кількома обліковими записами в соціальних мережах, плануйте необмежену кількість дописів, взаємодійте з вибраною аудиторією, відстежуйте та аналізуйте ефективність за допомогою детальних звітів.
Vista Social
vistasocial.com
Спеціально розроблені інструменти керування соціальними мережами, які допоможуть вам досягти ваших цілей
SocialBee
socialbee.io
Більше потенційних клієнтів, менше зусиль. Інструменти керування соціальними медіа, навчання та команди. 14-денна безкоштовна пробна версія, кредитна картка не потрібна. Замовити демо.
Tailwind
tailwindapp.com
Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.
AgoraPulse
agorapulse.com
Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
FeedHive
feedhive.io
Ми надаємо вам надздібності в соціальних мережах ⚡. Автоматизуйте залучення та конверсію в соціальних мережах за допомогою можливостей ШІ.
Crowdfire
crowdfireapp.com
Crowdfire — це потужний інструмент керування соціальними медіа для брендів, компаній, агентств і окремих осіб у всьому світі. Підвищуйте рівень своєї гри за допомогою CRM соціальних мереж, розширеної аналітики, планувальника публікацій, куратора контенту тощо!
Social Champ
socialchamp.io
Інструмент керування соціальними медіа для керування цифровим простором. Керуйте кількома обліковими записами в соціальних мережах, створюйте публікації із зображеннями чи відео, упорядковуйте вхідні повідомлення, покращуйте рентабельність інвестицій, відстежуйте аналітику, створюйте звіти, спрощуй...
Postly
postly.ai
Розробіть і опублікуйте свої масштабні маркетингові кампанії в соціальних мережах. AI Writer створює якісний SEO-контент.
Sendible
sendible.com
Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.
SocialFlow
socialflow.com
SocialFlow — це платформа для оптимізації соціальних мереж для провідних брендів і видавців. Для оптимізації доставки повідомлень у соціальних мережах компанія використовує дані Twitter firehose, дані про кліки, отримані з її власного проксі-сервера посилань, разом із власними алгоритмами. Компанія ...
PromoRepublic
promorepublic.com
Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.
Hypefury
hypefury.com
Ваш персональний помічник для збільшення та монетизації вашої аудиторії у Twitter. Ми вибрали найкращі методи, використовувані Twitter OG, і перетворили їх на додаток: - Легко створюйте новий вміст - Збільште свою аудиторію - Розширюйте свій список адрес електронної пошти - Продавайте більше товарі...
Ocoya
ocoya.com
Ocoya — це безкоштовний інструмент автоматизації вмісту штучного інтелекту для створення та публікації привабливого вмісту в соціальних мережах, наприклад дописів, підписів, блогів і хештегів.
Sociamonials
sociamonials.com
Sociamonials — це інструмент, який допомагає підприємствам досягти вищої рентабельності інвестицій за допомогою маркетингу в соціальних мережах. Ми пропонуємо найкращі кампанії в соціальних мережах. Спробуйте нас безкоштовно протягом 14 днів.
SocialGest
socialgest.net
SocialGest — це набір інструментів для оптимізації виконання стратегій у соціальних мережах. Плануйте вміст для Instagram, Twitter, Facebook і Linkedin. Аналізуйте показники, відстежуйте, співпрацюйте з іншими та спілкуйтеся зі своєю спільнотою.
Hearsay Systems
hearsaysocial.com
Технології мають зміцнювати людські стосунки, а не замінювати їх. Платформа Hearsay Client Engagement Platform дозволяє консультантам достовірно та інтелектуально розвивати ділові відносини. Only Hearsay проактивно направляє та фіксує останню милю цифрових комунікацій, щоб надати клієнтам досвід роб...
Iconosquare
iconosquare.com
Збільште свою присутність в Instagram, Facebook, Twitter і LinkedIn за допомогою ексклюзивної інформації та найкращих у своєму класі інструментів керування для вашої команди. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію.
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Flick
flick.social
Все, що вам потрібно для розвитку в Instagram, на одній зручній у використанні платформі. Минулого року понад 100 000 творців, маркетологів і агентств використовували Flick як платформу для хештегів, планування та аналітики.
Marketing 360
marketing360.com
Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.
StoryChief
storychief.io
StoryChief об’єднує все, що вам потрібно для маркетингу контенту, в одному місці. Організовуйте, структуруйте та розповсюджуйте свій вміст багатоканально.
eclincher
eclincher.com
Відкрийте для себе eclincher, єдину платформу для керування соціальними медіа, яка вам коли-небудь знадобиться! Перемагайте соціальні мережі та отримайте контроль над своїми маркетинговими завданнями в соціальних мережах!
Tweetmonk
tweetmonk.com
Інструмент публікації потоків на основі ШІ. Пишіть, плануйте та публікуйте твіти та ланцюжки в Twitter. Збільште свою зацікавленість у Twitter за допомогою аналітики та показників.
SocialBu
socialbu.com
Рішення для керування соціальними медіа в одному Для малого бізнесу. SocialBu — це ідеальне рішення для покращення вашої присутності в соціальних мережах і досягнення максимальних результатів. Публікуйте, відповідайте, аналізуйте та автоматизуйте – все це з SocialBu.
MeetEdgar
meetedgar.com
Унікальний планувальник соціальних мереж, який планує за вас. Чому інші хлопці змушують ВАС складати весь розклад? Едгар автоматично витягує дописи з вашої бібліотеки вмісту, щоб постійно підтримувати ваші соціальні мережі свіжими.
Mention
mention.com
Отримайте універсальний інструмент, який дозволить вам слухати свою аудиторію, публікувати видатні публікації та відповідати своїм клієнтам.
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
Vendasta
vendasta.com
Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.
Nuelink
nuelink.com
Плануйте місяці соціального контенту за лічені хвилини! Nuelink допомагає вам планувати, автоматизувати та керувати вашими соціальними мережами та економить ваш час, щоб зосередитися на своєму бізнесі, поки ваші соціальні мережі працюють самі.
Statusbrew
statusbrew.com
Взаємодіяйте з клієнтами в соціальних мережах. Statusbrew — це інструмент для взаємодії з соціальними мережами, який об’єднує вашу папку «Вхідні» в соціальних мережах, об’єднує вашу команду та створює автоматизовані робочі процеси. І, є більше.
Inflact
inflact.com
МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптуйте свій обліковий запис Instagram для бізнесу за допомогою розумних інструментів – створюйте цільову аудиторію, взаємодійте з клієнтами та плануйте контент. Допоможіть потенційним клієнтам відкрити ваші продукти та зміцніть лояльність до бренду за 3...
NiceJob
nicejob.com
Найпростіший спосіб отримати більше відгуків і створити свою репутацію. Створюйте ажіотаж у соціальних мережах, покращуйте свій SEO та збільшуйте продажі.
Sociality.io
sociality.io
Усе, що потрібно командам для керування каналами соціальних мереж. Створюйте масштабовані та спільні робочі процеси для планування вмісту, аналізу продуктивності, керування залученням і моніторингу конкурентів.
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
OneUp
oneupapp.io
Найпростіший спосіб планувати публікації в соціальних мережах і керувати ними. Плануйте та публікуйте свої публікації в соціальних мережах і Google Мій бізнес, щоб збільшити зростання та трафік.
HeyOrca
heyorca.com
Планувальник соціальних мереж, створений для команд 🙌 Поставляється з необмеженою кількістю користувачів. Ніколи не платіть за додаткових користувачів